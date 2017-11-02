餐廳贈送的紅酒成本不到40元？ 議員質疑品質有問題

2017年11月02日 17:15 中時 陳世宗

坊間餐廳業者為招攬顧客會贈送免費紅酒。市議員張立傑2日在議會質詢時指出，業者所贈送的紅酒一瓶售價才120元左右，扣掉菸酒稅80多元，成本不到40元，還要負擔管銷費用，到底這些酒裡面裝的是什麼？張立傑要求市府應針對這些酒品進行全面稽查，以保障消費者權益。

台中市議會2日進行財政經濟委員會業務質詢。張立傑議員首先拿出2瓶洋酒，請副市長、財政局長以及經發局長鑑定真假。結果三位首長仔細檢查後，挑出其中一瓶是真酒。但張立傑卻公布，其實2瓶都是假酒。

張立傑說，連管理菸酒的官員都分不清楚真假酒，可見市面上真的是假酒充斥，許多利用回收酒瓶灌入加入香精食用酒精製成的。民眾參加喜宴時，不管是知名大餐廳或是戶外的外燴，餐廳業者每桌都會贈送2瓶紅酒，其實這些紅酒售價只有120元左右。

張立傑表示，真正的紅酒，加上菸酒稅、管銷成本及利潤，最少售價要在300以上才合理。120元的紅酒，到底裡面裝的是什麼，有很大的問題。到底財政局有沒有主動去稽查這些低價的酒品？

財政局菸酒管理科長吳昇運答詢時表示，支支吾吾表示有去，張立傑馬上反問，有去查？那有查到什麼？吳昇運回答，如查到一些低價的酒品，會送去化驗。

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(中時)