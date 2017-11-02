B2、B52轟炸機演習洩軍機？ 美被爆模擬對北韓斬首行動

B-2幽靈轟炸機上周才在太平洋進行演習。(圖/twitter@S_Stratcom)

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中時電子報

美國總統川普將於明天展開訪問亞洲行程，也讓朝鮮半島的緊張情勢升級。美軍近日被爆曾在10月中用可搭載核武的B-2隱形戰略轟炸機及B-52戰略轟炸機，在密蘇里州舉行針對因應北韓的模擬演習，疑似是在進行模擬對北韓領袖金正恩的「斬首行動」。

據《航空家》（Aviationist）報導，住在美國的讀者爆料上個月17日晚上親眼目擊了3架B-2「幽靈」 轟炸機及1架KC-135空中加油機飛越上空，而且軍機都沒有使用加密無線電通訊，讓他發現這些軍機正在模擬特殊的作戰情況，並向不同目標包括機場等設施投下制導炸彈。

隔天這名讀者又發現美軍再舉行同類型演習，這次參演的軍機還包括E-3空中預警機及KC-10空中加油機，投彈的目標包括機場跑道及機庫。另外，他甚至還從軍機之間的無線電通訊中，聽到有人說「疑似北韓領導層遷移地點的指揮中心」。

南韓媒體對此指出，美軍媒在演習時開啟加密無線電通訊，可能是美國總統川普出訪亞洲前，美軍故意洩露可能攻擊北韓的警告信息，用於震懾北韓。

美軍在川普展開亞洲行之前對亞太的軍力部署動作頻頻，不僅調派3艘航母、F-35A到亞太，上周六也派出B-2「幽靈」隱形轟炸機在太平洋地區執行長程任務。太平洋司令部表示，任務是為了保持B-2處於高度準備狀態，確保B-2的全球作戰能力。

(中時電子報)

文章來源：Here Are Some Interesting Details About The Way U.S. B-2 Bombers Trained Over The U.S. To Strike North Korea

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