【康健樂活節X浪浪野餐日】11／5給毛小孩遇見愛的機會

【康健樂活節X浪浪野餐日】11/5給毛小孩遇見愛的機會。(康健提供)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

「浪浪別哭」是一間流浪動物中途咖啡廳，開店1年多來，已幫100多隻浪浪找到新家，以平均一周就能送養一隻浪浪的速度持續成長。

但等待家的浪浪眾多，並且持續增加中，只有少數的浪浪有機會來「浪浪別哭」等家，抱著想讓更多浪浪回家的想法，舉辦了浪浪野餐日，讓更多的流浪中途能有一個場所，可以讓浪浪實際的與民眾互動，希望透過和浪浪互動的過程，拉近送養狗狗與人的距離，給浪浪擁有被愛的機會，找到最好的歸屬。

今年《康健雜誌》特別與「浪浪別哭」合作，共同舉辦「康健樂活節x浪浪野餐日」，希望讓更多人參與活動，活動當天除了可以帶著浪浪們在草原上散步，還可以跟他們一起野餐喔！

如果你願意支持領養，

如果你不在乎品種和長相，

如果你想學習友善接觸毛小孩，

如果你相信緣份的牽引，請來這裡與你的毛家人相遇，傾聽牠們的故事，撫慰牠們的心靈，牽著浪浪一起在草地上散散步，盡情享受野餐時光，讓等家的狗狗們不孤單，也給浪浪遇見愛的機會，讓自己再一次感受純粹的微笑。

在客家文化園區（台北市汀州路三段2號）大草坪上，每一隻中途狗狗都會由送養人介紹，聊聊浪浪的背景故事，並幫他們尋找最適合的家。

2017康健樂活節，讓我們一起讓愛不再流浪！

11/5（日）上午09:00-17:00

客家文化主題公園(台北市中正區汀州路三段2號)

(中時電子報)

【康健樂活節X浪浪野餐日】11/5給毛小孩遇見愛的機會。(康健提供)
客家文化主題公園
★康健樂活節【健走】【草地音樂會】邀你一起體驗美好生活！免費報名
流鼻血別再「往後仰」！正確止血３步驟
大陸霾害飄洋過海！抗流感過敏 空氣清淨機有用嗎？
筋骨痠痛，3大類食物助緩解

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。