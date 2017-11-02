【康健樂活節X浪浪野餐日】11／5給毛小孩遇見愛的機會

2017年11月02日 16:49 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「浪浪別哭」是一間流浪動物中途咖啡廳，開店1年多來，已幫100多隻浪浪找到新家，以平均一周就能送養一隻浪浪的速度持續成長。

但等待家的浪浪眾多，並且持續增加中，只有少數的浪浪有機會來「浪浪別哭」等家，抱著想讓更多浪浪回家的想法，舉辦了浪浪野餐日，讓更多的流浪中途能有一個場所，可以讓浪浪實際的與民眾互動，希望透過和浪浪互動的過程，拉近送養狗狗與人的距離，給浪浪擁有被愛的機會，找到最好的歸屬。

今年《康健雜誌》特別與「浪浪別哭」合作，共同舉辦「康健樂活節x浪浪野餐日」，希望讓更多人參與活動，活動當天除了可以帶著浪浪們在草原上散步，還可以跟他們一起野餐喔！

如果你願意支持領養，

如果你不在乎品種和長相，

如果你想學習友善接觸毛小孩，

如果你相信緣份的牽引，請來這裡與你的毛家人相遇，傾聽牠們的故事，撫慰牠們的心靈，牽著浪浪一起在草地上散散步，盡情享受野餐時光，讓等家的狗狗們不孤單，也給浪浪遇見愛的機會，讓自己再一次感受純粹的微笑。

在客家文化園區（台北市汀州路三段2號）大草坪上，每一隻中途狗狗都會由送養人介紹，聊聊浪浪的背景故事，並幫他們尋找最適合的家。

2017康健樂活節，讓我們一起讓愛不再流浪！

11/5（日）上午09:00-17:00

客家文化主題公園(台北市中正區汀州路三段2號)

(中時電子報)