國小食農教育 培養農業傳人

2017年11月02日 16:47 中時 周麗蘭

雲林斗六市農會推動農村青少年農業教育，與鎮西國小配合推廣食農教育，讓學生親自動手栽培、管理、施肥、動手下廚，經過6個多月學習，2日把經驗分享給全校師生。

學生們到菜園採收蔬菜，做出五顏六色蔬果煎餅，包括柚子煎餅、黑芝麻煎餅、韭菜煎餅、薑黃婆蘿蜜煎餅、洛神花煎餅、筍子粥、柚子茶等，學生還利用廢棄稻草、衣服做成可愛稻草人。

校長張景哲表示，動手做的課程小朋友最喜歡，小學六年可能只記得四年級上過某一堂自己種、自己做、自己吃的課。四年級老師趙雅慧用心帶領小朋友種菜，已經包過水餃、煎過蛋餅，還廢物利用檳榔籽做成書籤。

一名小朋友說，錯過第一堂課，第二堂課急急忙忙回教室，很多同學熱心教導。煎餅營養又好吃，到了中午蔥味道還在嘴巴裡。

趙雅慧老師說，五月種韭菜、韭菜黃、地瓜葉、空心菜，放暑假時棒球隊幫忙澆水，小朋友沒看過韭菜開花很開心，雖然雲林是農業縣，但斗六小朋友大多都是回阿公、阿嬤家才看到，這次斗六農會來上食農教育課程，小朋友反映說不知道韭菜這麼好吃，除了認識農作物，也懂得珍惜。

斗六市農會四健會的家班員表示，透過教導學生生產、生態、生活教育，宣導多吃在地、當季當令蔬果，希望能培養農業後繼者。

(中時)