悠遊卡企業形象滿意度躍升達7成4

2017年11月02日 17:08 中時 張立勳

悠遊卡公司最新民調顯示，民眾對悠遊卡公司的企業形象滿意度從今年3月的65%躍升為74.2%，增加9.2個百分點，民眾感到滿意的原因除了消費便利、使用範圍廣泛外，和3月民調相較，受訪者提出2個新的選項為「積極參與社會公益」及「較少負面新聞」，顯示悠遊卡積極參與社會公益得到民眾的肯定，同時提升企業形象。

悠遊卡董事長林向愷除感謝民眾的肯定，他說，在多卡競爭的時代，企業形象益形重要，悠遊卡除了提供最多的選擇、最好的服務，更要致力於從事公益活動，以獲得消費者的更多認同。

另外，為了因應多卡競爭，悠遊卡將「滿意度」及「品牌形象」列為績效指標，因此，除了延續上次的滿意度調查外，這次增加調查「企業價值指標」、「品牌價值指標」及「持卡人關係指標」，調查結果，悠遊卡的競爭力在消費者心目中相當高，認為有競爭力 60.8%，認為沒競爭力僅9.2%。

針對品牌價值指標，以1到10分來評斷，是否經常接收悠遊卡各種訊息，給5分以上的民眾共65.3%，平均分數5.6。認為悠遊卡經常贊助或參與社會公益者，給5分以上的民眾有64.9%，平均分數5.6。

針對持卡人關係指標，民眾對悠遊卡買卡、儲值、退卡等相關程序都相當了解，有74.8%受訪者給5分以上，平均分數6.8。對悠遊卡表示信任的民眾，給5分以上者有82%，給7分以上的民眾過半數達54.8%，平均分數6.8，顯示民眾對悠遊卡信任度相當高。

從今年3月和這次的民調來比較，悠遊卡公司的企業形象滿意度增加相當多，滿意者從65%提升74.2%，增加9.2個百分點。

值得注意的是，回答「沒有意見」的受訪者從3月份的30%減少至15.4%，減少14.6個百分點，大部分移到「還算滿意」，如果從受訪者滿意的原因來觀察，除了消費便利及使用範圍廣仍然和上次調查時一樣，明列滿意的前2大原因，這次出現2個新選項為「積極參與社會公益」（5%）及「較少負面新聞」（4.4%）。因此，顯見民眾滿意度大幅增加可能與積極參與社會公益有密切關係，亦即悠遊卡積極參與公益活動讓民眾看到了，進一步提升民眾對悠遊卡企業形象的滿意度。

另外，對悠遊卡整體服務的滿意度，滿意者達72.5%，不滿意者有9.7%，對悠遊卡有何建議? 沒有建議或很難說的民眾達從3月的75.3%增加至79.6%，建議首項仍為「提供更多可消費的商店」，但比例從3月的13.7%降至7.4%。次要的選項則由3月份的「加強紅利集點功能」(3.7%)變成「結合多卡合一使用功能（2.9%），顯示消費者對新功能的期待及需求增加。

本次問卷調查係委託趨勢民意調查公司於2017年10月18日至21日執行，針對台灣地區20縣市進行電話隨機抽樣調查，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。

(中時)