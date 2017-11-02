蔡英文：台灣是國際社會上不可缺少的一員

2017年11月02日 16:54 工商 崔慈悌 ／索羅門報導 ／索羅門報導

蔡英文總統今晚在索羅門答宴中表示，台索之間無論是將要繼續執行的計畫，或者是未來要執行的新計畫，都證明了一件事：「台灣是國際社會上不可缺少的一員，我們有能力，也有義務，給朋友最大的協助。」

以下是蔡英文答謝索羅門政府國宴後的晚宴談話全文：

在今天的晚宴上，首先我要感謝卡布依總督閣下、蘇嘉瓦瑞總理閣下、索羅門群島政府及人民的熱情接待。索國人民的熱情跟活力，讓我印象深刻。

這一趟太平洋友邦之旅，在各位的參與和見證之下，即將圓滿完成。我要代表台灣人民，向大家說一聲感謝。

這一趟訪問，我們也對多項合作計畫，做出確認，這就是我一直強調的，踏實外交「親眼所見、親身經歷」的實踐。我相信這些計畫，會讓台灣與索羅門之間的友誼，更加堅定。

這次出訪的過程，除了索羅門人民的熱情之外，最讓我印象深刻的，就是我們的技術團和醫療團。之前，醫療團對於一位嚴重水腦症的兒童，發動了傾全力的國際救援，讓人感動。

另外，技術團在瓜達康納爾省職訓學校，為了改善學生的營養，全力投入的自給自足糧食計畫，也讓我印象深刻。讓我最驕傲的，是種豬計畫叫做soloroc。

我們技術團以及醫療團的同仁，都是各領域相當傑出的專家。他們選擇來到友邦，發揮自己的專業，也為台灣走向國際社會，做了最重要的貢獻。

我很清楚各位在索羅門的付出和努力，也感受到各位心中的理想和熱情。像是技術團的薛烜坪團長，我聽說您的孩子，也在這裡的高中讀書，請代我問候他們，讓他們知道，您以及技術團所做的一切，讓台灣引以為傲。

我相信你們的專業和熱情，贏得了索羅門群島所有人民的友誼和尊敬，也讓台索之間的邦誼，更加深化。

無論是將要繼續執行的計畫，或者是未來要執行的新計畫，都證明了一件事：台灣是國際社會上不可缺少的一員，我們有能力，也有義務，給朋友最大的協助。

在索羅門群島努力的駐館同仁，以及薛團長所率領的技術團、高醫大醫療團的同仁，今天有院長在這裡，我要藉著這個機會謝謝你們，謝謝你們在外交最前線的貢獻。

請大家給他們一個最熱烈的掌聲。

台灣要走向國際，需要朋友的幫助，也需要政府跟民間一起來打拚。無論是使館、技術團，或者是醫療團，你們都是台灣的代表，你們所做的一切，就是索羅門群島人民眼中的台灣形象。請大家繼續拚，政府一定會做大家的後盾。

最後，還是要感謝在座總督閣下、總理閣下，以及所有索羅門的「台灣好朋友」們，謝謝你們長期以來對台灣的友誼，也謝謝你們總是願意對台灣參與國際組織仗義執言。台灣也會繼續和索羅門一起，為全球永續發展貢獻心力。

在這個愉快的夜晚，我要請在座各位嘉賓一同舉杯，祝福中華民國和索羅門群島友誼長存，謝謝你們為台灣所做的努力， 謝謝大家。

(工商)