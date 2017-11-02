假富二代專騙多金女 10女被詐2000萬

一名張姓男子出入五星酒店，以假富二代身分詐騙10名女子近2000萬元，被台中地方法院判刑。（本報系資料照片）

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中時

39歲男子張志遠，用名牌、打扮光鮮，長期住五星級飯店，假冒富二代，佯稱開建設公司、醫師、外商主管等身分當愛情騙子，在5年內騙了9名女子1700萬餘元，台中地院依詐欺罪判7年2月、7月徒刑。另有第10名受害女子被騙110萬元，檢方另行偵結起訴。

張男向李姓女子佯稱是3家服飾店老闆，好友房子被查封，他想要幫忙繳房貸並將房子買下，他手邊有300萬基金即將贖回，等贖回及房子過戶後就可出售還款，李女信以為真，從2014年7月至2016年9月間總計匯出1190萬元，最後都落空。

張男於去年7月間，又佯稱是建設公司之子與文姓女子交往，還謊稱在上海有婚紗事業，經常需要兩地跑，所以在台期間都住在五星級酒店，交往期間謊稱皮包遺失需要錢及補辦證件等，天天向文女開口借錢、花錢，文女從70萬到15萬元不等，總計給他284萬5千元，但全都有去無回。

去年11月間，張男又以同樣的假身分、假理由與交往的楊女借錢，在11月4日至9日這5天期間，開口向楊女借錢、買名表刷卡，總計支出105萬，最後一筆要交款時被逮。

其他還有鄭姓、鄒姓、廖姓、程姓等女子受騙數萬至數十萬元，甚至酒店何姓、林姓2員工也被他騙走15萬餘元，總計9人受騙1758萬餘元，台中地院判決7年2月、7月徒刑。

另有張女受騙110萬元，檢方另行起訴；合計10人被騙近2000萬元。

(中時)

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