花生蟲害嚴重 農民參加講習變踴躍

雲林縣府在虎尾鎮農會舉行花生蛾蟲等病蟲害防治講習，農民因此波蟲害嚴重，參與踴躍。（許素惠攝）

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雲林縣沿海花生、地瓜、黑豆等作物被斜紋夜盜蟲襲捲慘重。（許素惠攝）
雲林縣沿海花生、地瓜、黑豆等作物被斜紋夜盜蟲襲捲慘重，植株葉子都是洞，像被子彈打過。（許素惠攝）

雲林花生遭斜紋夜盜蟲侵襲嚴重，約有1/3、3000多公頃受害，縣府農業處除了亡羊補牢，輔導農民緊急搶救外，並舉行花生病蟲害防治講習會，因為身受其害，飽嘗苦果，虎尾鎮農會上午的講習會，參與農民十分踴躍。

斜紋夜盜蟲襲捲沿海地區，黑豆、地瓜等多種農作物都遭殃，落花生受害最嚴重，全縣受損面積可能達1/3、約3000多公頃，輕重程度不一，更棘手的是，連溫室都淪陷，溫室內小黃瓜、小番茄無一倖免，受害植株葉子被吃得都是洞，有的甚至整株被啃光，導致無法行光合作用乾枯而死。

縣府雖然補助化學藥劑等搶救，可是農民估計會大大影響收成。記取前車之鑑，為了防患未然，強化對落花生病蟲害的防治技術，以及用藥安全，縣府特別邀請落花生病蟲害專家，講授斜紋夜蛾及冠腐病等病蟲害防治技術，以及生物性費洛蒙防治方法，農民趨之若鶩。

台南農改場研究員陳昇寬講解夜蛾類害蟲的生物性費洛蒙防治技術，教導農友使用寶特瓶製作誘蟲盒，誘引捕捉成蟲減少產卵，兼顧環保，並降低化學農藥使用、保障農作物安全，創造農業永續經營。

縣防疾所技正鄭安國指出，農友除可DIY誘蟲盒以外，針對此波疫情，縣府已再度追加夜蛾類害蟲的誘引劑及誘蟲盒補助，直接洽當地農會申請，務必確實設置誘蟲裝置，以保障農作物收益。

講習會本月3、7、9日分別將在北港、褒忠、麥寮等鄉鎮農會續辦，農民不要錯過

(中時)

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