輝山乳業獲半數以上境內債權人支持債務重組建議

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去年底遭做空公司渾水（Muddy Waters）輝山乳業今（2）日公布債務重組建議的最新情況。該公司獲債務重組顧問獲知，一半以上大陸境內的公司債權人及公司董事和控股股東楊凱已簽署協議，並原則上在司法程序下支持債務重組建議，並將公司及境內楊凱實體的業務及資產打包，注入一家於中國成立的由境內債權人全資持有的中間控股公司旗下。

根據一致行動人士協議，新公司的董事會將與本集團和楊凱實體的境外債權人就境外債務的重組進行商討。

據悉，去年12月份，渾水公司發布報告稱輝山乳業財務造假，真實價值「幾近於零」。在雙方幾個來回交鋒之後，今年3月24日，輝山乳業股價從每股2.81港元暴跌至0.42港元，跌幅達85％，300多億港元市值在幾個小時內迅速蒸發。該公司的董事在4月幾乎全體辭職，之後一路掙扎求生。

華夏時報曾報導，輝山乳業保守估計債務超過百億人民幣，更有 130 億人民幣資金去向不明，而輝山乳業債權人更包括國開行、工行、農行、中行等 23 家金融機構。

輝山乳業昨日稱，感激大陸境內的債權人非正式地暫停要求償還債務。並由於

各利益相關方（包括當地政府、國內銀行、供應商、分銷商和集團員工）的支持和配合，該集團仍繼續經營日常業務。目前，該集團原料奶日生產量亦逐漸恢復。現今緩步回流，已恢復正常支付其員工的月薪，過去一段時間尚欠的薪水預計將於本年底補齊。

(工商)

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