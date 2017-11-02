頂級潔牙骨要價八萬！ 給你滿滿的「阿婆味」

2017年11月02日 17:04 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

有養狗的飼主通常都會為自家毛小孩準備潔牙骨，除了有潔牙功能外還能消耗毛小孩的精力，讓他無法到處破壞、啃咬家具，不過日前一名網友在《爆廢公社》發文，提到自家毛小孩竟然把自家阿婆造價8萬的假牙，當成潔牙骨給啃壞了，原本很擔心的衝回家關心狗狗，但看到案發現場「屍體」，整個瞬間擔心化為怒火，也不知道該拿狗狗怎麼辦。

飼主回家看到「屍體」整個怒火中燒。(圖/翻攝自爆廢公社)

根據這名網友的說法，他在上班時接到家人的通知，提到自家小狗疑似吞了阿婆的假牙，網友一開始覺得不可能，但又很擔心狗狗萬一把整副假牙吞了，這樣狗狗身體有狀況怎麼辦，因此一直很擔心得無法專心上班，回到家一看「案發現場」，發現整個火氣都上來了，因為狗狗真的啃了假牙，而且不是吞下去，而是把8萬元的假牙當成「潔牙骨」給啃壞了！

兇手用著水汪汪大眼求饒。(圖/翻攝自爆廢公社)

而兇手一看到飼主回家，立刻躲了起來，被飼主「處理」過後，又一直用著水汪汪大眼看著飼主，害的飼主罵也不是打也不是，讓網友直呼這假牙到底是什麼口味，讓狗狗這麼喜歡，下面許多網友紛紛大笑，甚至還有人寫到「以後他親你應該會有陰影」、「有滿滿的阿婆味唷」、「你可以把剩下的吃掉，這樣你就會知道是什麼口味了」。

(中時電子報)