南投縣運聖火引燃　傳承運動精神創榮耀

2017年11月02日 17:25 中時 沈揮勝

聖火隊成員完成傳接後，在魚池鄉公所大門興奮合影。（沈揮勝攝）

南投縣運會聖火2日上午在南投市藍田書院舉行引燃儀式。（南投縣政府提供）

南投縣第65屆全縣運動會，2日上午在藍田書院舉辦聖火引燃暨記者會，由副縣長陳正昇主持、藍田書院主委蕭煥奎陪同上香祈福後引燃聖火，南崗國中特教生交由五育高中聖火隊，隨即出發傳遞仁愛、埔里、魚池等13鄉鎮市，為縣運揭序幕。

聖火引燃典禮暨記者會莊嚴隆重，議員曾振炎、南投市長宋懷琳、縣體委會總幹事洪銘惠，以及全縣各國中小校長到場觀禮。陳正昇同時發表這次縣運的錦標獎座「榮耀」，期勉選手傳承運動精神，再創榮耀。

陳正昇說，第65屆南投縣運聖火引燃程序，援例選定在藍田書院舉辦，文昌帝君見證、循古禮慎重辦理。南投縣運舉辦65屆以來，各項競賽成績不斷精進，在縣府、各校校長、指導老師、專業教練及學生的努力下，選手們年年都有所突破。

他指出，不少選手藉此爭取到升學保送資格，開展人生的契機，近年來也朝向適性發展方向努力，因應學生興趣落實相關規劃，讓每個孩子都能順利成功。

洪銘惠則期盼鄉親在縣運期間到各比賽場地為選手加油打氣。他表示，選手的努力需要更多人的支持和鼓勵，在鄉親鼓舞下激發潛力創造佳績；未來體委會將在主委、即現任副議長潘一全帶領下，更用心發揮功能，讓全縣子弟有更美好的未來。

教育處表示，今年縣運以「觀光首都．幸福好南投」為主題，4日開幕日起至7日在縣立體育場展開競技；開幕日上午10點30分會場門前另將舉行米食饗宴暨揭示運動i台灣執行成果活動；裁判及工作人員約為1800人，選手及各隊職員合計1萬3454人參與，精采可期。

(中時)