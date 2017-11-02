校園樹多 屏東唐榮國小欲將爬樹納校本課程

2017年11月02日 17:09 中時 林和生

唐榮國小師生藉由攀樹挑戰極限。（林和生攝）

位於屏東市區的唐榮國小，校園內大小樹木林立，校長施世治突發奇想，找來專業攀樹團隊，透過課餘時間教師生爬樹，除讓學生以不同視野觀看世界，同時訓練體力與信心，由於成效不錯，未來考慮納入校本課程，讓從唐榮畢業的學生，都能有一次挑戰極限的體驗。

施世治指出，校園內大小樹木共有數十棵，其中超過10棵高達3米以上，非常適合進行攀樹訓練，首次課程是從學校的共學團出發，利用假日午後，先讓專業教練教導家長，學會後再透過親子共學方式，達到運動目的。

參與體驗的家長會長邱佳喬表示，攀樹是體力與耐力的考驗，自己孩子首次嘗試，光要離開地面50公分，就耗費超過1小時時間，不過一旦抓到訣竅，便能一步步攀上頂端。

過程中教練不斷提醒學員施打繩結確保安全，且繩子的耐重達到6噸，一般師生體重都能輕易負荷。首次攀爬一半便放棄的小二生蘇微，第二次嘗試便一鼓作氣爬到最頂端，回到地面後她開心的說，上面空氣很涼、好像愛上爬樹的感覺。

平時喜歡大自然的教師張瑞玉也報名訓練課程，她強調，透過一上一下的過程，找到運動間肢體的感受，也能讓學生藉由激發潛力，來突破自己極限，確實有助學習。施世治已經著手購置相關器材，未來不排除列入校本課程，訓練從唐榮畢業的學生，每個人都是攀樹高手。

(中時)