「超跑女神」詐6千萬攜母遊杜拜 被害人苦付不出母醫藥費

2017年11月02日 17:18 中時電子報 張國欽

常以高檔名車代步、刻意營造多金、光鮮形象的林女，被車友封為「超跑女神」，卻以控假借投資名義詐財6600萬元，並拿著詐來的金錢爽帶其母遊杜拜，卻有被害人被騙到付不出母親醫藥費、想跳樓，強烈對比令人咋舌。

因詐財一審被判8年7個月的林女，本月1日二審時，8位出庭被害人紛紛道出遭林女詐騙後的苦境。一名車姓女子哽咽地說，自己一邊工作一邊還要照顧中風的媽媽，被騙到付不出母親的醫藥費，還說：「我真想跳樓算了！」。昔日的「超跑女神」儼然成了「超跑女魔」。

另一位受騙王姓女業務也氣憤的說，她跟姐妹掏集資被騙了2700多萬元，但林女被查獲時，家中都是名牌包、女鞋，並在挨告後立刻將房子、車子脫售，所為惡劣至極，應當重判。

「超跑女魔」林女1日素顏出庭，雖然坦承犯行，並向被害人們道歉，但稱沒有親友願意借錢讓她還錢，希望法官輕判，讓她可以早日出獄工作還錢，讓多名受害人無法接受，懷疑她根本把錢藏起來不說，還想要再出去騙更多人，希望法官予以重判。

檢方也認為一審判刑過輕，當庭建請依吸金的銀行法重罪重判林女，此案於本月16日上午宣判。

林女在99年至105年間，誆稱自己在杜拜經商，平日以千萬賓士SL63超跑與賓利等高檔名車代步，並四處找人投資「驗資」公司，投資者可獲取2～4％的利潤，一開始會給錢騙取信心，後來就用各種理由推拖，詐騙多位科技新貴及車友。

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(中時電子報)