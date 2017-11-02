性別平等了嗎！？研究稱還要100年

2017年11月02日 17:20 中時電子報 何宜玲

最新研究發現近十幾年來，男女性別差距首次呈現擴大的趨勢，按照目前縮短兩性差距的速度來看，全球性別平等恐怕還要再花100年才有可能真正落實。然而，這項研究真的令人出乎意料嗎？觀察社會現況來看，也許這是很多人意料之中的事，並不意外，兩性差距在現實中依舊存在很大落差。

根據英國《金融時報》(Financial Times)報導，世界經濟論壇(World Economic Forum)最新研究報告指出，全球兩性在工作環境和政治表現的差距呈現日益擴大的趨勢，去年預估性別平等還需要83年才能實現，但是今年已經拉大到還需要100年的時間才能真正落實兩性平等。

根據世界經濟論壇的指標顯示，目前全球男女在健康、教育、政治和工作環境的差距已經消弭了68%。但是對照前兩年的下降幅度分別為68.3%和68.1%來看，這個差距有微幅拉大的趨勢，論壇指出這是近11年來首次男女不平等呈現惡化的跡象。

職場男女示意圖。（中時報系資料照）

目前，冰島仍是全球性別最平等的國家。美國排名下降4名，來到全球第49位，因為女性部長的比例和人數大幅下降，拉低了性別平等的水平。另外，全球性別平等差距逆勢縮小的國家還有我們印象中的先進國家，包括法國在今年大選之後，女性議員人數大增所以拉近兩性平等的差距，以及加拿大的女性部長級人數數量也提高很多，在男女同工同酬的進展有較佳表現。

(中時電子報)