遭男友押走打成豬頭 卻說男友沒打她

2017年11月02日 17:34 中時 王揚傑

一名女子疑遭男友強行押走毆打。（記者翻攝）

鄭姓男子懷疑王姓女友另結新歡，持甩棍強押女友上車載往新竹，3天後警方救出王女，見王女遍體鱗傷，明顯遭到毆打凌虐，鄭男矢口否認，王女竟也和男友口徑一致，警方懷疑2人說詞，訊後仍以妨害自由罪嫌將鄭男送辦。

上個月12日晚間10時許，新北市海山警分局獲報，板橋吳鳳路有名女子遭人持刀械押上車帶走，警方立即展開調查，根據車號循線查出涉嫌押人的是有多項通緝的32歲鄭姓男子，被押走的則是其33歲王姓女友。

3天後警方查出鄭嫌藏匿於新竹縣竹北市，員警攻堅救出王女並逮捕鄭嫌，員警見王女全身多處瘀傷，被打到連媽媽都不認識，帶往驗傷後發現傷勢集中在臉部及臀部，不僅雙眼、雙頰瘀青腫脹，臀部也有大片泛黑瘀傷，明顯遭長時間凌虐。

鄭嫌否認押人及毆打王女，王女可隨意單獨外出，絕無拘禁、凌虐情事。

王女則說，鄭男懷疑她和劉姓男友人曖昧，在臉書假冒劉男名義把她約出，然後押她上車質問與劉男關係，但當晚就放她下車，是她下車後巧遇仇家「小娟」，小娟帶人持棍棒毆打她後，她才又打電話請鄭男來接她，傷勢與鄭男無關，但她也不願對小娟提告。

警方認為2人說詞均多有保留，且王女父母透露，鄭男過去曾有多次家暴紀錄，故懷疑王女恐是遇上恐怖情人，偵訊後仍以妨害自由罪嫌將鄭嫌移送法辦。

(中時)