陳亞蘭曝國寶玩line群組 動口不動手

2017年11月02日 17:25 中時 洪秀瑛

陳亞蘭（右）與扮裝天后簡志澄 。（盧禕祺攝）

陳亞蘭（右）與扮裝天后簡志澄 。（盧禕祺攝）

陳亞蘭。（盧禕祺攝）

陳亞蘭今（2日）以小生古裝造型出席台師大第2屆「藝/時尚」系列活動，表示原本有找白雲在歌仔戲《忠孝節義》客串一個賣水缸角色，白雲沒去，於是把他換角改成元六，她說自己忙得昏天暗地，根本不知道白雲發生桃色風波，今在現場得知後，她對著鏡頭忍不著調侃他「好自為之，那天叫你來拍你不聽」，被問柯以柔爆婚變也一臉茫然，「我活在古代啊」。

她今年考取台師大第2屆國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），她說忙拍歌仔戲《忠孝節義》，已註冊但沒付學分費，直到現在都沒正式上課，「原本以為楊阿姨（楊麗花）的戲會拖一陣子才開拍就有時間上課，沒想到開學和開拍時間撞一起」，笑說12月一定去上課。

她誇恩師楊麗花寶刀未老，這次擔任《忠孝節義》歌仔戲的總導演，先前拍一場在書館的戲，「她一瞄就知道重點在哪，原來是書放得不夠多，也沒有畫，後來一加上去，果然很有味道

」。她說楊麗花現在也很會用科技通訊軟體，她會跟楊請益大小事，但楊看完訊息就吩咐旁人幫忙回應，只動口不動手，讓大夥笑翻。

她說電視歌仔戲開拍至今，面臨沒有古代場景窘境，進度落後許多，先前重金在宜蘭搭船景，原本因溝通不良遇到不少問題，「還好國寶楊麗花3字出馬，大家現在把船當觀光景點」。

本屆「藝/時尚 - YES I DO」展期即日起至11月15日止，參展者包括：珠寶天王張芳榮、拍遍兩岸名人攝影界第一把交椅周尚禮、傑出企業金峰獎得主錢亞玲 (互動在綫)、機能衣開發設計者衣十五蔡介欽、MILU DESIGN蘇宣霖、優合國際陳銳宏、品牌金飾夢宮坊達人林宜靜 、Classico眼鏡林彥甫、Week8牛仔褲石劍平、Tiffany時尚學院余昶悌、D’MOM精品包孫嘉欣、博物館級珠寶藝術家/常玉品牌授權珠寶設計師李媛，陶藝大師李國欽、花藝設計教父朱永安、婚紗女王DS Wedding邱純玉、徠禮家具總經理謝靜宜等。

(中時)