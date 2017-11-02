獵雷艦調查報告：國防部及一銀聯貸十大缺失 國防部議處

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中時
張理國

行政院獵雷艦專案小組經過十九天調查，舉行五次會議，今天公布獵雷艦調查報告，針對承攬商慶富聯貸，提出國防部五大缺失、聯貸案五大缺失，專案小組召集人、行政院副院長施俊吉建議處分，要求第一金控董事長蔡慶年撤職，國防部依調查報告改進，並就相關人員違失部分查辦，將懲處情形報院。報告指出，慶富獵雷艦聯貸案，國內各銀行最大損失高達201億元。

調查報告指出，國防部採購過程涉及五大缺失，包括一、未確保慶富有相當財力足以承辦採購案；二、未確保慶富有辦理採購案的履約能力；三、國防部未究明原召集人、副召集人缺席第二次評選委員會，直接使出席委員互推新任正副召集人；四、國防部未先進行價格協商程序，直接以抽籤決定最有利標廠商；五、國防部未釐清第二次評選委員會議，評分有不合理異常情形，顯有缺失。

至於聯貸案五大缺失，包括一、一銀辦理本聯貸案，在徵信、授信與貸款後管理不當；二、一銀未確保慶富如期完成40增資，在徵信、授信評估及整體風險控管顯有缺失；三、一銀未確實評估慶富造艦履約能力，貸後也未追蹤；四、一銀沒有確認慶富採購供應商是否依據「國防部訂購軍品契約」及「獵雷艦採購契約附加條款」規定辦理；五、一銀未查證相關交易真實性即撥款，均顯有缺失。

施俊吉在結語時建議處分，第一金控董事長蔡慶年撤職，財政部及金管會依法追究相關人員責任。國防部方面，除依調查報告檢討改進，並就相關人員違失查辦，懲處情形報院。

施俊吉並形容，聯貸案就像一銀開金庫，讓慶富搬錢；出席記者會的政務委員羅秉成說，國防部像是一路偏坦慶富；金管會主委顧立雄表示，慶富案就像小孩玩大車。

(中時)

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