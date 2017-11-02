壯美的自然－2017／18國際紙纖維藝術雙年展在工藝中心盛大展出

2017年11月02日 17:39 中時 楊樹煌

▲國際紙纖維藝術雙年展展出LOBLEY Hannah的作品《斷鏈》。（楊樹煌攝）

▲國際紙纖維藝術雙年展，展出亞歷山大．派特《即便是星空》的裝置藝術作品。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

「壯美的自然－2017/18國際紙纖維藝術雙年展」，目前正在台灣工藝研究發展中心展出，展期至明年3月9日，展出主題為「壯美的自然Eco-Sublime」，共有來自美、英、法、德、澳洲、瑞士、愛爾蘭、挪威、南韓等世界各國精選的作品展出，讓民眾感受工藝、藝術與自然的壯美。

草屯工藝中心主任許耿修表示，「壯美的自然Eco-Sublime」參展作品都使用「自然纖維」與「回收材料」進行創作，就是希望透過豐富的展覽內容，傳達重視環境與友善的理念，豐富、提升現今工藝、藝術與設計等領域的美感與視野。

今年特別邀請法國紙藝協會將國際紙纖維藝術雙年展移師至該中心展出，並由國際著名紙纖維藝術家Jan Fairbairn-Edwards擔任策展人，強調以新的方式來傳遞21世紀獨有的隱憂及理想，表達壯麗之美及對大自然的敬畏和對人為災害的恐懼。

尤其，此次也特邀3位美國、澳洲與英國的藝術家來台交流，如亞歷山大．派特 (ALEXANDER Pat)的裝置藝術《即便是星空》就巧妙運用紙纖維，表現出沉重石頭的質感；馬修．海德(MATTHEW Heather) 的作品《聲景：流水、鳥語、紙張》，呈現出聲音的音頻與紙纖維的對話。

值得一提的是著名表演藝術家格利斐．愛希麗 (GRIFFITH Ashleigh)，她的作品《擁抱》(HELD)是場非常令人期待表演藝術，擁抱的是紙纖維、紙漿與土地的演出。

工藝中心並指出，「壯美的自然－2017/18國際紙纖維藝術雙年展」，展出期間將透過連串的精采活動，讓民眾一窺紙纖維的萬花筒，感受工藝、藝術與自然如何壯美，值得大家前往觀賞。

(中時)