大學分組遇擺爛組員怎辦？她這樣修理對方被讚爆

大學分組報告相當多，最怕就是遇到擺爛不做事的組員 (示意圖／新華社資料照片)

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中時電子報
／綜合報導

在大學時必須時常分組作報告，由於每個人選修的課程不同，因此時常得面臨到與不認識的人同組做報告，但如果運氣不好，遇到了只想掛名吸經驗卻完全不做事的「寄生蟲」組員該怎麼辦呢？一名網友為此分享了她是如何修理這些「寄生蟲」的方法。

一名女網友PO文說，自己是個微完美主義者，大學時期常擔任報告總結，對於報告一直非常積極，希望能繳交出一份完美的報告，因此無法忍受有掛名不做事的組員。

在大二時，教授指定要打散分組，因此好朋友們無法同組，只能跟不熟的人同組做報告，好巧不巧就剛好碰到一個總是以打工為藉口的擺爛組員。

剛開始原PO體諒他，認為對方或許家中不富裕，需要分擔家計，所以始終好聲好氣提醒，也把最輕鬆的工作交給他，但到了上台前一天始終沒收到準備資料，不論是打手機或傳訊息都沒有回應。結果其他組員截圖給原PO，才發現這位同學竟然在臉書上打卡看夜景，當場讓原PO理智斷線。

原PO徵求過其他組員同意後，在報告的最後將LINE與臉書的截圖通通放到了PPT末頁，上台報告當天，當場給了這個擺爛組員一個大難堪，該名擺爛組員看到PPT時當場臉綠，同時承受著全班責難與嘲笑的眼光。

事後該組員儘管不爽到極點，但自知理虧，也不敢密原PO，而原PO與他沒有交集，因此後續也沒有影響。原PO說時常看到學生們抱怨遇到擺爛不做事的組員，卻總是摸摸鼻子自認倒楣，不去解決問題。而且都已經唸到大學了，就該對自己負責，就算真的有事應付不來，也應該是選擇退選，而不是留下來只想掛名吸%，作業都交給別人做，才會特地分享自己經驗供大家參考。

(中時電子報)

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