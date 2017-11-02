廢棄物X爵士樂！「童話薩克斯瘋」12／16玩轉創意

2017年11月02日 17:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今冬用眼看童話、用耳聽爵士樂！耶誕節前夕來聽、看有趣兒童表演！由誠品表演廳與「如果兒童劇團」共同推出的親子音樂劇場【童話薩克斯瘋】，繼2014年首演後好評不斷，今年12/16、12/17推出升級版，將互動橋段直接延伸觀眾席，歡樂渲染力更加倍！視覺上除了把生活周遭可見的寶特瓶、塑膠袋變成舞台道具，也加入肢體表演、踢踏舞、默劇等元素。

聽覺上則透過薩克斯風和鍵盤的溫暖樂音，呈現木匠兄妹《Close to you》、阿姆斯壯《What A Wonderful World》等經典名曲，讓各年齡層的男女老少皆能融入其中，一起走進童話夢境！一次購買同場3張以上票券，享85折優惠！

由留法音樂美女吳嘉佳擔任音樂統籌及薩克斯風演奏，【童話薩克斯瘋】將經典音樂搬上舞台，巧妙地用旋律訴說故事。（誠品提供）

「廢棄物」變身舞台道具 視覺錯視大玩「超級變變變」！

【童話薩克斯瘋】有許多爆笑的互動橋段，讓現場充滿歡樂笑聲，像是利用膠帶貼出地平線、水管、牆壁、繩索、紅外線等物件，再透過俯視角度在舞台上呈現掉落地平線、貼牆行走、垂降等特殊效果，巧妙利用視覺錯視和拼貼組合轉換場景，同時搭配電影《不可能的任務》的經典音效，營造出緊張刺激的氛圍，配上誇張豐富的肢體語言，宛如「超級變變變」！今年還特地把互動橋段延伸到觀眾席，讓大小朋友們也能一起「變變變」！

【童話薩克斯瘋】透過各種顏色的積木方塊建構舞台，這些彩色積木還能變成船、飛機、城堡等物件，充滿無限想像力。（誠品提供）

用旋律訴說溫暖故事 薩克斯風吹奏經典名曲

除了豐富的肢體語言與創意的視覺呈現，【童話薩克斯瘋】由留法音樂美女吳嘉佳擔任音樂統籌及薩克斯風演奏，將普萊亞《口哨與小狗》、布朗《Singing in the Rain》、路易斯•阿姆斯壯《What A Wonderful World》等經典音樂搬上舞台，巧妙地用旋律訴說故事，像是小女孩躲雨時透過抖傘、合傘、用傘尖敲地等節奏跳舞。

再搭配王夢麟《雨中即景》中「嘩啦啦啦啦下雨啦」的輕快節奏，呈現歡樂逗趣的氛圍；當小女孩遇上冷漠的上班族時，則用木匠兄妹的經典名曲《Close to you》，拉近與冷漠上班族的心靈距離。

【童話薩克斯瘋】有許多爆笑的互動橋段，讓現場充滿歡樂笑聲，各年齡層的男女老少皆能融入其中。（誠品提供）

【童話薩克斯瘋】由「如果兒童劇團」駐團藝術家黃子轟擔任導演，結合了默劇、肢體表演、道具、踢踏舞等元素，充滿無限想像力，像是透過各種顏色的積木方塊建構舞台，這些彩色積木還能變成船、飛機、城堡等物件；更將各種生活周遭常見的「廢棄物」帶上舞台，像是用塑膠袋打造人物造型、把寶特瓶當積木跟觀眾互動、或是用垃圾桶玩起節奏遊戲！

2014年首演的【童話薩克斯瘋】，深受大小朋友喜愛；2016年「如果兒童劇團」與誠品表演廳推出的【小米與蝶魚的奇幻旅程】，則結合了科技藝術、古典樂，創下場場完售佳績。誠品表演廳自2013年營運以來，規劃豐富多元自製節目，尤以【親子】系列節目，因結合多媒體、戲劇、舞蹈等多元形式，廣受觀眾好評。今年推出的【童話薩克斯瘋】升級版，互動橋段更多、歡樂感染力更高，大小朋友們千萬別再錯過了！

巧妙利用視覺錯視和拼貼組合轉換場景，配上誇張豐富的肢體語言，【童話薩克斯瘋】的場景，宛如「超級變變變」！（誠品提供）

【童話薩克斯瘋】

時間：12/16（Sat.）14：30 & 19：30

12/17（Sun.）14：30

地點：誠品生活松菸店B2表演廳

(中時電子報)