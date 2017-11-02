W Hotels Taipei ＆ MCM 全新聯名款「迷艷忘返」雙人下午茶套組

2017年11月02日 17:54 中時 徐力剛

甜點「白巧克力杏仁兔子馬卡龍」特製動物造型馬卡龍，拍照打卡必備。（圖片提供／台北W飯店）

特殊造型「焦糖杏仁奶油行李箱」，綿密蛋糕體包裹在巧克力薄片中，外層印製MCM圖騰，視覺感十足。（圖片提供／台北W飯店）

鹹點「竹炭龍斑餃」將竹炭粉揉入餃子皮，包入龍斑魚和鮮蝦泥蒸熟，主打男性消費市場。（圖片提供／台北W飯店）

特調酒品「啡翔馬丁尼」（圖左）與「迷艷W」（圖右）。（徐力剛攝）

時尚迷有福了！台北W飯店攜手時尚品牌MCM，打造全新「迷艷忘返」雙人下午茶套組，即日起至12月31日止紫艷酒吧限期供應，每套1800元+10%。

全新「迷艷忘返」雙人下午茶，包括10款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒。主廚特製甜鹹點，巧妙融入MCM秋冬特色，透過柔和色彩與MCM經典圖騰裝飾餐點，褪變全新風潮。甜點「金牌法芙娜咖啡奶油生巧克力」以生巧克力為基底，加入精選咖啡製作，濃郁奶油香氣與香甜巧克力溶化舌尖;以MCM經典行李箱為靈感設計甜點「焦糖杏仁奶油行李箱」，印製MCM圖騰巧克力包裹綿密蛋糕體，香甜風味與雞蛋清香在口中混合;「白巧克力杏仁兔子馬卡龍」則以MCM動物吊飾為靈感繆斯，特製兔子造型外觀，吸睛度百分百。

喜愛鹹食的男性族群，不可錯過美味「紫艷鴨堡」，刈包麵皮中夾入紫艷招牌片皮鴨與炸腐皮，再淋上自製蜜汁醬料，富有嚼勁餅皮與軟嫩鴨肉滋味一絕;「竹炭龍斑餃」將竹炭粉揉入餃子皮，包入龍斑魚和鮮蝦泥蒸熟，佐以蔥、薑、辣椒絲增添風味。

紫艷酒吧同步推出2款特製調酒，「啡翔馬丁尼」在濃縮咖啡中加入伏特加、卡魯瓦咖啡酒及特製香草糖漿，佐以咖啡豆裝飾，微苦咖啡與酒精譜出全新風味;「迷艷W」調酒混合威士忌、蜜桃利口酒、檸檬汁、新鮮蛋白及奇異果糖漿，入口層次感豐富。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)