W Hotels Taipei ＆ MCM 全新聯名款「迷艷忘返」雙人下午茶套組

台北W飯店與MCM合作，推出「迷艷忘返」雙人下午茶套組，售價1800元＋10％。（圖片提供／台北W飯店）

友善列印
中時
甜點「白巧克力杏仁兔子馬卡龍」特製動物造型馬卡龍，拍照打卡必備。（圖片提供／台北W飯店）
特殊造型「焦糖杏仁奶油行李箱」，綿密蛋糕體包裹在巧克力薄片中，外層印製MCM圖騰，視覺感十足。（圖片提供／台北W飯店）
鹹點「竹炭龍斑餃」將竹炭粉揉入餃子皮，包入龍斑魚和鮮蝦泥蒸熟，主打男性消費市場。（圖片提供／台北W飯店）
特調酒品「啡翔馬丁尼」（圖左）與「迷艷W」（圖右）。（徐力剛攝）

時尚迷有福了！台北W飯店攜手時尚品牌MCM，打造全新「迷艷忘返」雙人下午茶套組，即日起至12月31日止紫艷酒吧限期供應，每套1800元+10%。

全新「迷艷忘返」雙人下午茶，包括10款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒。主廚特製甜鹹點，巧妙融入MCM秋冬特色，透過柔和色彩與MCM經典圖騰裝飾餐點，褪變全新風潮。甜點「金牌法芙娜咖啡奶油生巧克力」以生巧克力為基底，加入精選咖啡製作，濃郁奶油香氣與香甜巧克力溶化舌尖;以MCM經典行李箱為靈感設計甜點「焦糖杏仁奶油行李箱」，印製MCM圖騰巧克力包裹綿密蛋糕體，香甜風味與雞蛋清香在口中混合;「白巧克力杏仁兔子馬卡龍」則以MCM動物吊飾為靈感繆斯，特製兔子造型外觀，吸睛度百分百。

喜愛鹹食的男性族群，不可錯過美味「紫艷鴨堡」，刈包麵皮中夾入紫艷招牌片皮鴨與炸腐皮，再淋上自製蜜汁醬料，富有嚼勁餅皮與軟嫩鴨肉滋味一絕;「竹炭龍斑餃」將竹炭粉揉入餃子皮，包入龍斑魚和鮮蝦泥蒸熟，佐以蔥、薑、辣椒絲增添風味。

紫艷酒吧同步推出2款特製調酒，「啡翔馬丁尼」在濃縮咖啡中加入伏特加、卡魯瓦咖啡酒及特製香草糖漿，佐以咖啡豆裝飾，微苦咖啡與酒精譜出全新風味;「迷艷W」調酒混合威士忌、蜜桃利口酒、檸檬汁、新鮮蛋白及奇異果糖漿，入口層次感豐富。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

廢棄物X爵士樂！「童話薩克斯瘋… 遠東SOGO百貨新竹站前館1日周年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。