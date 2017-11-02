遠東SOGO百貨新竹站前館1日周年慶報喜 創7500萬佳績

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遠東SOGO百貨新竹站前館自昨 (1)日周年慶，首日業績7,500萬元開紅盤，雖非假日卻直追去年周年慶第一個假日，首日來客數近逼2萬人次。

遠東SOGO百貨新竹站前館分析，主要在滿千送百高回饋率及全台獨家來店禮「米奇經典晴雨傘」、「金鷹號豪華火車遊挪威魔幻冰屋，追逐幸福極光15天」頂級百萬旅遊、獨家「曼谷7日來回機票優待券」抽獎活動的帶動。

遠東SOGO新竹站前館說，今年SOGO歡慶30周年，該館特別精選忠孝分館超市最受歡迎15項商品推出箱購優惠，且價格挑戰全台最低價，部分商品甚至低至5折，特別是「黑豆桑原味醬油」1箱6瓶，原價1,860元只賣930元，首日賣破百箱；

「日本P&G 3D抗菌除垢或3D白金潔淨花香洗衣球」1箱6盒，原價1,500元只賣750元，價格直逼日本境內，開檔首日造成主婦瘋狂搶購。

遠東SOGO新竹站前館周年慶將登場12天，主軸百貨、服飾當天消費滿5,000元送500元抵用券，為年度最高回饋，還有珠寶、大家電及施舒雅美容世界則單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券，針對頂級「刷手」，還有單卡刷滿50萬元加贈SOGO禮券5,000元優惠。

遠東SOGO百貨新竹站前館表示，另外集結15家銀行信用卡聯手出擊，刷卡達指定門檻可享百元起跳SOGO禮券回饋，單筆刷卡滿萬且分10期以上，還有分期加碼禮SOGO禮券100元。

(工商)

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