動動手指美食送到家 UberEATS優食台中開台了

2017年11月02日 17:49 中時 馮惠宜

UberEATS 前進台中，匯集Pizza Factory比薩工廠、昨日花卷、王品集團、膳馨、饗蔬職人以及富鼎旺等餐廳加入提供外送餐點服務。（馮惠宜翻攝）

全球美食外送首選平台UberEATS App 2日起進駐台中，早上11點至晚上10點，只要打開App點購，35分鐘就可以享用美食。UberEATS 優食北亞區林敬賢總經理2日正式宣告台中開台，不僅與「王品集團」等連鎖餐飲業者合作，更網羅在地口碑餐廳、網紅名店總計有200家業者加入。

鎖定懶人經濟和宅經濟UberEATS 優食去年11月進入台灣市場，在台北市、新北市媒合外送餐點服務，不到一年時間已有百萬人下載APP，累積的送餐總里程數足以環繞地球19趟，約莫等於環島816次、或是攀上170萬座台北101，挾雙北成功經驗，11月2日正式在台中開台。

除「王品集團」外，包括 Pizza Factory 、昨日花捲、饗蔬職人、膳馨、富鼎旺、港町十三番地等超過200家台中在地餐廳，都已成為合作夥伴，消費者可透過App上找到、點到，每單在餐費外再付出50元就能吃到！

為了慶祝進駐台中，UberEATS 優食也推出限時優惠，即日起至11月30日，搶先下載 UberEATS 優食App點餐可以享服務費半價優惠 (原價50元），另，針對台中新用戶，輸入優惠代碼「美味台中」，首七次訂餐可享優惠，單次訂餐滿299元立享100元折抵。

(中時)