74歲外籍修女不帶小孩 轉型照顧老人

宋玉潔常常開著廂型車，穿梭各部落接送長輩。（黃力勉攝）

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天琪幼兒園面臨轉型，目前正在重建，宋玉潔坦言還有一些資金缺口需要協助。（黃力勉攝）

瑞士籍、74歲的修女宋玉潔，到台灣服務已經38年，但長期服務的天琪幼兒園已經準備轉型為日間照顧中心，將照顧大武鄉的長輩。宋玉潔表示，幼兒園要停辦是很難過的決定，不過她有護士專業，能帶領員工們一起轉型，照顧社區長輩。

位在大武鄉的天琪幼兒園，今年才剛歡慶50周年，但面對少子化的危機，幼兒園招生困難，3年前老師們還自願降薪因應，不過仍無法抵擋少子化的浪潮，因此在50周年決定停止招生，並轉型為「天琪日間照顧中心」。

天琪少了孩童的歡笑聲，宋玉潔坦言真的很失落，但為了員工、社區長輩，還是要打起精神趕緊轉型，目前天琪每周2天都有日托課程，讓長輩們可以免費上課、玩手做課程等，許多長輩還是宋玉潔開著車，一個一個接到天琪上課。

宋玉潔強調，長輩們一起上課可以動腦筋、運動，對於健康一定有幫助，大家一起聊天說笑，不要一直看電視。而日托站的經費，她笑著說一直以來都有「恩人」幫忙，所以都還能支應。

不過天琪幼兒園為了轉型，目前部分教室正在施工改建，總經費需要800多萬，但還有約300萬的資金缺口。天琪表示，預計年底會舉辦園遊會，大家一起協助募款，希望能在年底前湊足經費，讓天琪可以順利轉型。

(中時)

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