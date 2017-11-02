高雄市鹽埕國中校門名牌票選活動 學生勝老師

2017年11月02日 17:52 中時 李義

師生票選出的題字，已懸掛在鹽埕國中新校門上。（教育局提供）

鹽埕國中最近換了門面，校門名牌重新題字重建，令人眼睛一亮。這是學校辦「我的學校我參與，追字大作戰」活動師生票選結果，有趣的是票選過程，師生喜好不同，但票票等值，結果學生喜愛的字勝出，成為新門面。

鹽埕國中校舍各項改建工程陸續完工，學校推出「我的學校我參與，追字大作戰、命名大作戰、吉祥物大作戰」3個系列活動，鼓勵師生提出創意、共同參與，兼有美學與民主教育。

暑假期間有書法名家、熱心人士無償提供四尺對開、未裝裱、無落款、字體不拘的「高雄市立鹽埕國民中學」題字作品，共募集到14幅隸書、楷書、瘦金體、行楷作品。複選出5幅作品後，美術老師融入教學與綜合講解，培養學生美學素養與書法欣賞能力。

再把5幅作品掃瞄並印在選票上供師生票選，由390位學生、47位老師票選，每人2票，校長及師生都是票票等值。

老師與學生看法迴異，師長鍾愛5號作品，學生卻力挺3號作品，開票結果，3號勝出，學校遵循票選結果，3號作品成為新校門名牌題字。

校長蔡智文感謝眾多名家、熱心人士提供14幅書法題字，並表示追字大作戰只是開端，即將落成的二期校舍命名、鹽中吉祥物創作與票選也都將循此模式產生，讓全校師生都能參與校務表達意見。

(中時)