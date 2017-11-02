周采詩憂生子需躺著安胎

周采詩（右）和薛仕凌因拍戲交情好。（公視提供）

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薛提縈（左起）、薛仕凌和周采詩。（公視提供）
薛仕凌劇中殺害周采詩。（公視提供）
薛仕凌逃亡戲。（公視提供）

周采詩因椎間盤突出休養4個多月，今（2）日為新戲公視新創電影《魚男》宣傳。她與嘻哈團體「大嘴巴」成員薛仕凌在劇中演出赴日就讀語言學校的學生，卻捲入離奇命案。

她說日後無法再做極限運動、滑雪，但不遺憾，只是會擔心未來演藝工作受影響，讓她每天失眠，也會擔心會否影響以後生孕，但醫生說並不影響，但也可能需要躺著安胎，她和老公登記後未辦婚禮。

周采詩劇中遭薛仕凌殺害，讓她拍攝當下真的被嚇到飆淚，私下與薛交情甚篤的她表示「薛仕凌的爆發力整個驚豔我！當下被殺害的恐懼都是真的，他演得太逼真了」至於是否對薛產生陰影？周采詩笑答「對他是大崇拜」。

入戲的薛仕凌也讓周采詩印象深刻，特別在進入角色後和本人落差大，周說「鄉憲治是一個比較沉默、邊緣的人物，還帶有一些『怪』的氣息，第一天和仕凌對戲的時候，完全感覺不到原本的仕凌，他已經完全『鄉憲治』化。」周采詩最後在劇中遭變態愛慕者薛仕凌殺害，周采詩笑說「拍攝過程非常順利、一次OK，感覺薛仕凌就像真的殺過人」，連胞妹薛提縈都說，對戲時哥哥的神情完全不像平常的他。

這次全片在日本拍攝，薛仕凌說，拍攝過程除了氣候宜人、景色優美，幕前跟日本演員對戲，幕後的燈光師、美術也都是日本的團隊，所以花了更多的時間在溝通上，語言是最大不同，必須中、日、英交雜。其中，拍攝鄉憲治丟棄死者手機和日記到海裡的劇情，劇組工作人員表示，日本當地對環境的重視，讓一度他們考量用羊羹做成手機。

公視新創電影《魚男》以「人性黑暗面的暗潮洶湧」誘發觀眾的好奇，營造懸疑劇氛圍，全劇在日本北九州取景，並由北九州市政府與下關市政府協助拍攝。由周采詩、薛仕凌、薛提縈

、柳谷一成、KYOHEI等人領銜主演。因電視分級屬於輔導級的原故，全片將於11月5日晚間11點30分播出。

(中時)

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