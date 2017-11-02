陸北方重要交通命脈 京瀋高鐵預計2020年通車

將於2020完工的京瀋高鐵，勢必將讓東北和華北交通更上一層樓。（圖/網路照片）

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中時電子報

據新華社報導，近年來大陸高鐵工程如雨後春筍般快速增加，繼近期熱門的西成高鐵外，連結華北和東北兩地區的重要交通命脈- 京瀋高鐵，其興建工程也進入倒數衝刺階段。從2014年開工至今，遼寧段已於9月28日鋪軌完畢，目前進入試車階段，目前則向南進入河北段區域，沿途會經過承德等城市，如工程順利無延誤，最快在春節前夕能鋪軌完成。目前鋪設的區段，全長382公里，沿途將經過平泉北、承德縣北、承德南、安匠、興隆西等5站。

從北京出發、終點止於遼寧省會瀋陽，京瀋高鐵全線縱貫北京、承德、朝陽、阜新、瀋陽等三省五都市，全長709公里，共設20站。由於沿途地形相對開闊平坦，設計車速為350公里，使用和諧號CRH380B型電力動車組，總投入經費約為545億人民幣（約2,481億台幣）。京沈高鐵建成後，北京至瀋陽間通車時間，預計將可壓縮至2.5小時，北京至哈爾濱，也僅需4小時的搭乘時間，大大強化兩地區互通有無的可能。

東北華北未來大動脈- 京瀋高鐵的路線圖。（圖/中鐵總公司）

京瀋鐵路進入河北省區段鋪軌。（圖/新華社）

京瀋高鐵竣工時間預計為2020年，完工後將與東北既有的八條鐵路線連結，包含哈齊、哈佳、哈牡、長白、長吉琿、沈佳、沈丹，以及哈大高鐵，也是大陸《中長期鐵路網規劃》內「四縱四橫」高鐵網中，京哈高鐵的重要組成部分之一。未來想一覽東北富庶大地美景，可以選擇搭乘高鐵，一路經過全長23.65公里的興隆店特大橋，和東北最長的遼西隧道，讓東北商業和產業復興再上一層樓。

(中時電子報)

文章來源：京沈高鐵建設進入衝刺階段：河北段正式鋪軌

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