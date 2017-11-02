與金柱赫情同兄弟 鄭俊英因這緣故遲３天知死訊崩潰爆哭

2017年11月02日 17:44 中時電子報 吳品瑤

因主演《布拉格戀人》走紅、在《請回答1988》飾演中年崔澤為人熟知的男星金柱赫，本周一在首爾發生嚴重車禍喪生，享年45歲，死訊讓小17歲的女友及眾星友震驚崩潰不已，今天金柱赫出殯，連昨天才剛結婚的宋仲基都來送他一程，然因拍攝節目與他相熟而情同兄弟的鄭俊英，卻沒能送兄長最後一程，甚至今天才知道金柱赫因意外過世，當場崩潰。

金柱赫曾是知名韓國實境節目《兩天一夜3》班底，也因節目而跟歌手鄭俊英變熟，金柱赫身為班底中的大哥，特別照顧老么鄭俊英，兩人的好感情有目共睹，而今金柱赫出殯，SBS方面表示，鄭俊英因為正為節目《叢林的法則》，深入南太平洋的庫克群島深山，該處收訊本來就不佳，又剛好當地電話局發生火災，因此這幾天難以連絡上團隊眾人，直到今早才將金柱赫過世的消息傳達給《叢林的法則》一行人知曉。

SBS方面今天才聯繫上了鄭俊英，遲了3天終於傳達金柱赫過世消息，讓鄭俊英當場崩潰痛哭不止，電視台聲明中表示，目前眾人正安慰鄭俊英，也縮短1天的拍攝行程，正安排他提早回國，然當地氣候不佳，又沒有直飛韓國的飛機，要立即返韓是無法達成的事情，眾網友也表示遺憾，直呼知道噩耗的鄭俊英如今再怎樣都趕不上金柱赫出殯的日子，見不到大哥最後一面「光想就要流淚了」。

(中時電子報)