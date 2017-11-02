與金柱赫情同兄弟 鄭俊英因這緣故遲３天知死訊崩潰爆哭

同為《兩天一夜》班底，與金柱赫情同兄弟的老么鄭俊英，因在偏僻地方拍攝節目，至今才知大哥死訊，當場崩潰痛哭。(取材自《兩天一夜》官網)

友善列印
中時電子報

因主演《布拉格戀人》走紅、在《請回答1988》飾演中年崔澤為人熟知的男星金柱赫，本周一在首爾發生嚴重車禍喪生，享年45歲，死訊讓小17歲的女友及眾星友震驚崩潰不已，今天金柱赫出殯，連昨天才剛結婚的宋仲基都來送他一程，然因拍攝節目與他相熟而情同兄弟的鄭俊英，卻沒能送兄長最後一程，甚至今天才知道金柱赫因意外過世，當場崩潰。

金柱赫曾是知名韓國實境節目《兩天一夜3》班底，也因節目而跟歌手鄭俊英變熟，金柱赫身為班底中的大哥，特別照顧老么鄭俊英，兩人的好感情有目共睹，而今金柱赫出殯，SBS方面表示，鄭俊英因為正為節目《叢林的法則》，深入南太平洋的庫克群島深山，該處收訊本來就不佳，又剛好當地電話局發生火災，因此這幾天難以連絡上團隊眾人，直到今早才將金柱赫過世的消息傳達給《叢林的法則》一行人知曉。

SBS方面今天才聯繫上了鄭俊英，遲了3天終於傳達金柱赫過世消息，讓鄭俊英當場崩潰痛哭不止，電視台聲明中表示，目前眾人正安慰鄭俊英，也縮短1天的拍攝行程，正安排他提早回國，然當地氣候不佳，又沒有直飛韓國的飛機，要立即返韓是無法達成的事情，眾網友也表示遺憾，直呼知道噩耗的鄭俊英如今再怎樣都趕不上金柱赫出殯的日子，見不到大哥最後一面「光想就要流淚了」。

(中時電子報)

周采詩憂生子需躺著安胎 趙無極最後作品公開 竟不是抽象…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。