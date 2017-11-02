麗寶樂園出「花」招 被點名可享半價

2017年11月02日 17:57 中時 陳淑娥

麗寶樂園渡假區搭上花博列車，推出一籮筐優惠活動。（麗寶樂園提供）

倒數迎接花博365天！麗寶樂園渡假區搭上花博列車，樂園推出花博點點名活動，3日起至12月3日止，凡姓名符合「臺(台)、中、花、博、發、現、麗、寶」任一字，門票立馬下殺5折；outlet mall祭出365件商品最低3.65折；還有，只要你夠「花」，即可享優惠價開卡丁車。

霸氣董事長郭「台」銘、旅美職棒好手王維「中」、愛國女英雄「花」木蘭、台灣超馬之光陳彥「博」、賭神周潤「發」、歌仔戲國寶楊「麗」花、世界冠軍麵包師傅吳「寶」春，你跟他們同名嗎？

麗寶樂園園長王永豪表示，3日起至12月3日，凡姓名符合「臺(台)、中、花、博、發、現、麗、寶」任一字，本人出示身分證明文件，至麗寶樂園現場票亭購票，門票只要365元，親友同行同享365元優惠價(至多4人)，歡迎到樂園放肆尖叫瘋狂暢玩一整天。

麗寶樂園渡假區指出，為了讓更多民眾同享365花博慶祝活動，渡假區outlet加碼祭好康，活動期間推出365件熱門商品3.65折驚喜價，3日起至12日止 黛麗佐手義式餐廳的戶外咖啡車，原價70元的拿鐵咖啡只要36元，每人限搶5杯，比超商便宜；Jack Jone指定款T恤，原價1件1290元，獨家特惠365元； T.R KITCHEN 花博365套餐，優惠價365元。

麗寶國際賽車場則號召車友們換上花漾服飾或配件，化身為花漾男、女，騁馳亞洲最佳卡丁賽道，感受賽車的人車合一的完美體驗，也有卡丁車單人座999、雙人座799元的優惠好康。

(中時)