自然而完整的藝術《現代殘風》聯合特展 台中文創園區 免費入場

2017年11月02日 17:57 中時電子報 綜合報導

台中文化創意產業園區．拾藝術即日起至12/10(日)每周六、日舉辦《現代殘風》聯合特展，展出彰化當地藝術家在木雕、西畫、石雕、現代書法、盆景雕塑等領域作品。作品表現沒有對稱、沒有規則，呈現低調而簡單的自然完整-佗寂wabi sabi，邀請藝術愛好者與收藏者前往參觀。

本次展出藝術家，介紹如下：

◎潘垂進 老木傢俬

相當熱愛木頭創作的藝術家，中年轉行全心投入老木創作，作品融合美感與實用，呈現他對生活反璞歸真，多元的藝術創作讓他受到相當的重視。

◎楊治瑋 西畫

秉持對這片土地的鐘愛與執著，以寫生為主要創作方式，喜歡從自然與人文景觀中尋找靈感，透過作品色彩、光影，表達他眼見的真實，同時在作品中散發出個性、感受與想法。

◎詹益浩 石雕

作品以日常生活為主軸，經過不斷思考、探索、創作，將藝術表現融入於生活中，創作獨具風格，栩栩如生，作者希望透過自己對美的感受與觀賞者共享。

◎嚴國隆 現代書法

書法作品字型筆筆線條呼應，字字相扣，以蒼勁的字跡表現出作品之深度與廣度，透過書法作品表述彰化三條圳的水千年秀。

◎黃仲愷 盆景雕塑

喜歡捲起袖子抓起泥巴，運用樹木的樹幹、線條、枝葉創作，將無聲的詩畫，呈現於盆景藝術中，展現植物不同的姿態。

本次展出由藝術家以生活元素結合創作出發，試圖與民眾分享藝術生活之眼觀察之下創作而成的各項作品，值得你細細品味與珍藏。

潘垂進老師用龍眼木所製成的長椅-羅漢，牆上掛上嚴國隆老師的現代書法，帶給人恬靜自然的感覺。(時藝多媒體提供)

潘垂進老師的老木俬傢、楊治瑋老師的西畫等多名藝術家，以生活元素結合創作出發，與您分享藝術生活之眼觀察之下創作而成的各項作品。(時藝多媒體提供)

【活動資訊】

展覽名稱：《現代殘風》

展覽日期：即日起至2017/12/10(日) 每週六、日

展覽時間：09:00～17:00

票價資訊：免費入場

展覽地點：台中文化創意產業園區．拾藝術（台中市南區復興路3段362號B03）

主辦單位：時藝多媒體傳播(股)公司、自耕農創意情境景觀設計有限公司

(中時電子報)