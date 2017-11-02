趙無極最後作品公開 竟不是抽象畫

《國寶檔案》告訴你趙無極為何不命名畫作。(戴忠仁提供)

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趙無極作品04.11.61。(戴忠仁提供)
趙無極最後的作品不是抽象畫。(戴忠仁提供)
趙無極回顧展在亞洲現代美術館展出。(戴忠仁提供)

趙無極的畫作是當代華人西畫行情最高的，拍賣最高者將近新台幣6億，尤其他的抽象畫造詣受到國際藏家的肯定，不過資深主播戴忠仁主持《「國寶檔案》今晚將告訴觀眾，趙無極生前最後完成的作品不是抽象畫！

戴忠仁表示，趙無極有大量創作是沒有命名的，他只是給予了一連串數字，今晚節目除了解讀這些「趙無極密碼」外，還會告訴大家趙無極何以取編碼捨名稱。趙無極的抽象畫作品,即使是西方傑出藝術家也很難模仿，因為他特有東方精神很難被取代和複製。

戴忠仁說林風眠是趙無極的第一貴人，林風眠是趙無極的老師之一，他一直尊重和支持趙無極的選擇和發揮，當趙無極排斥模仿中國山水要被潘天壽開除時，也是林風眠力保他的。

此外，戴忠仁還將告訴大家，曾經拒絕中國、排斥中國的趙無極到了法國後卻回歸了中國.在他晚年最後的兩張畫，不僅不是抽象畫，而且是東方味十足的具象畫！這些畫作以往沒有對外展覽，觀眾在前往亞洲現代美術館參觀前，可以在節目中先睹為快。《國寶檔案---無極之美》今晚11點人間衛視頻道播出。

(中時電子報)

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