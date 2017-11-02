準爸爸鍾承翰見「網友」心情興奮又緊張

2017年11月02日 18:05 中時 洪秀瑛

鍾承翰。（三立提供）

楊鎮。（三立提供）

台視、三立新週日偶像劇《已讀不回的戀人》2日舉行卡司發布會，男主角鍾承翰帶著劇中小鮮肉車隊出席，他雖愛運動健將，但笑稱開拍前根本是魔鬼訓練，有團員被苦操到狂吐又受傷流血，甚至還住進醫院，他笑說，3個月後大家都在比硬，「是肌肉比硬」。

他是準爸爸，老婆12月5日將生產，他形容心情「像是要見網友」，「看到老婆的肚子愈來愈大，心情也愈來愈緊張，終於要見面了，不知道這位『網友』長什麼樣子」，也已向劇組請假陪老婆生產。

該劇演員為戲接受自行車訓練，完全比照職業選手，過程中有人吐、有人摔傷，甚至還有人被操到住醫院，鍾承翰笑說，每次受訓結束，回家時腦袋一片空白。兩車隊平均180身高的小鮮肉隊員們包括楊鎮、管麟、賴東賢、英承晞、金在勳、林敬倫、鍾亞翰、杜季祥、黃柏峰等，這次為了讓每位演員都符合職業自行車車手，劇組還找來電影《破風》的技術總監仇多明從香港來台，為演員做為期3個月的密集自行車魔鬼訓練。

鍾承翰表示，第一堂課就被操得不成人形，當時由於運動過頭想吐，沒想到仇教練竟說：「想吐沒關係，我們等下再清理。」最後他只好忍住。他笑這次訓練後，每個男生的腿都成長了好幾吋，而他與多位小鮮肉演員合作，被問會擔心被小鮮肉們比下去？他自信滿滿：「我只是長一點的鮮肉，我有不同風格完全不擔心。」

劇中另一位隊長楊鎮在訓練過程中一直吊車尾，讓他覺得很糗，楊鎮表示自己都在壯上半身，教練在訓練時就對他表示因為腿力不夠，訓練過程會很苦， 沒想到一語成讖，楊鎮笑說：「每次被苦操時我都會問自己要練這幹嘛，最後就用未來要出寫真集來說服自己。」

管麟與賴東賢在《飛魚高校生》的演出受矚目，管麟日前也才推出個人寫真，兩人不約而同的表示這次拍攝比《飛》劇辛苦數倍，管麟幾乎是多位小鮮肉中摔最慘的一位，甚至排練時激烈過頭而連車帶人一起摔，管麟笑說教練也特別交他們，摔車的第一時間一定要先護臉，教練特別教給他們護臉的招式。

賴東賢本身就像運動員，這次訓練過程讓他難忘，他說每次嘶吼都真的用到極限，特別看到爬坡就想哭，訓練3個月大腿健壯不少，舊褲子都不能穿換了好幾條。另外車隊成員金在勳，是道地韓國人，身為王傳一師弟，初次接演偶像劇直說心情戰戰兢兢，記者會大秀韓文頗受歡迎，計畫將為戲增闢韓文小教室和粉絲交流。

(中時)