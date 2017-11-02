花5億監控APP 刑事局：配合升級為4G系統

2017年11月02日 18:05 中時 林郁平

有媒體報導警政署提出「新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫」，預計明年編列1億2000萬，2019至2020再編列3億700萬，全面建置4G監察功能，藉以截取犯人手機資訊和位置，達到打擊毒品、詐欺、槍砲管制和組織犯罪等目的。有立委質疑恐成變相監控，侵犯人民隱私權，「等於把全部民眾當犯人看」。

刑事局2日特別澄清表示，依據通訊保障及監察法相關規定，電信事業有協助執行通訊監察的義務，通訊設備應具有配合執行監察的功能。目前各電信業者配合國家通訊傳播委員會政策，陸續完成升級4G電信系統，刑事局的通訊監察仍屬原來3G的系統，所以配合升級為4G系統，才能因應未來打擊犯罪、維護治安的任務，而過去所建置的2G系統，已於今年6月30日淘汰。

刑事局表示，該計畫依據通保法的相關規定進行建置，刑事局對口電信業者為遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星等3家業者，計畫即是因應3家電信業者系統升級4G的因應作為。

至於外界質疑，該系統可擷取私人手機資料，變相監控人民隱私權、言論自由等情事，刑事局強調並非事實。警方表示，執法機關若要執行通訊監察，必須依據通保法規定，須有第5條或第6條所列之罪（如最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪），始得向檢察官及法官聲請核發通訊監察書，依法監察特定對象的通訊，且上線監察資訊同步傳送至台灣高等法院進行稽核，絕無民眾疑慮全民監聽或任意擷取手機資料的情事。

媒體報導，目前因歹徒多運用App通訊軟體進行聯繫，讓警方監控有困境，所以推出此計劃，建置完成後，警方將可取得臉書、LINE等通訊軟體的網路電話、影音電話、照片、文字等資訊。但警方透露，在國外App業者未同意之下，各國警方目前仍無法對各種通訊軟體進行監聽，或將封包解密取得資訊，所以絕無變相監控、侵犯隱私的情形。

警方表示，該計畫是奉前行政院長林全去年治安會報裁示辦理，行政院並於今年3月核定同意，因計畫包含執法機關設備及技術專業，涉及科技偵查及通訊監察等執行方向，以及國家安全及治安維護，若公開後恐造成犯罪者及恐怖分子得以規避通訊監察，嚴重不利於國家安全及治安維護，所以未開放社會參與及政策溝通，且世界各國也未公開相關建置資訊。

(中時)