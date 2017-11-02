李宗盛石頭張震嶽黃品源3天騎200公里 關懷東部長者

2017年11月02日 18:06 旺報 廖慧娟

李宗盛（右）與張震嶽五月天、黃品源、石頭捐簽名車衣義賣，為門諾醫院籌募捐款。（相信音樂提供）

張震嶽（左）餵布丁給長輩吃。（相信音樂提供）

「星光晚會」上，丁噹（左）和長輩們唱歌互動。（相信音樂提供）

「音樂教父」李宗盛10月31日率「五月天」成員石頭、張震嶽、黃品源等人，騎自行車從台東鹿野出發，進行為期3天的「我們都會老花東騎行」，以身體力行的方式，喚起社會大眾對花東的關注，以及對長者的關懷與照顧，協助門諾醫院籌募老人長期照顧基金，以及門諾基金會興建老人綜合服務中心。

今天（11月2日）一行人結束行程，李宗盛有感而發地說：「前晚（10月31日）跟長者吃飯，他們的眼神令我感動，也把我心裡洗滌乾淨，所以我會常常來看你們的，花東我很喜歡來，每年都來好幾次，很多年輕人離鄉背井工作，原鄉還需要原民貢獻心力，也讓我想寫一首歌叫〈我那天去你家〉，未來若我碰到花東人，會跟他們說我那天去你家。」

「我們都會老花東騎行」活動，第一天從台東鹿野出發，騎到玉里小鎮，李宗盛、石頭、張震嶽、黃品源化身「型男主廚」，親手做美食給門諾醫院和門諾基金會照顧的偏鄉弱勢長輩吃；第二天，一行人精神抖擻地從玉里出發，經193縣道抵達位於鳳林的新光兆豐農場，舉辦「星光晚會」。

愛心不落人後的丁噹、家家、李劍青知道大哥們正為行善所努力，更組「星光應援團」南下到花蓮，與門諾醫院和門諾基金會照顧的長輩們高歌同歡。

晚餐過後，李宗盛率先演唱〈愛的代價〉帶動現場氣氛；張震嶽帶來〈抱著你〉，希望所有需要照顧的長者能有人抱著，更在安可聲下加碼演唱〈愛的初體驗〉；黃品源則獻唱被喻為「國民情歌」的〈小薇〉、〈你怎麼捨得我難過〉等歌。

在滿天的星空下，徐徐微風吹著，石頭表示，東部是現在台灣少有星空的地方，所以他特別演唱〈星空〉，並以〈最好的一天〉為這趟花東行下了最好的註解。

「星光應援團」也有備而來，家家以不插電的方式重新詮釋〈星星數不清〉、〈知足〉以及〈I Love You Bon Bon〉，美聲讓在場所有人聽得如痴如醉。丁噹精心選唱〈漂洋過海來看你〉、〈月亮代表我的心〉，她說：「很特別的夜晚，吹著風，很棒，送給現場每一位。」

來台宣傳新專輯《仍是異鄉人》的李劍青提及：「因為工作的關係，花蓮來過幾次，花蓮跟我小時候故鄉挺像的，有種清新的感覺，空氣很好，食物很新鮮。」隨即獻唱〈平凡故事〉、〈愛如潮水〉，這一晚在歌聲和原住民歌舞表演中溫馨結束。

今天一早，一行人回到門諾醫院壽豐護理之家，先向「老朋友」們噓寒問暖，並親手餵食布丁給長輩吃；在隨後舉行的簡單記者會上，一行人也分別致贈6件簽名珍貴車衣作為義賣之用，所得款項將捐給門諾醫院籌措老人長期照護基金，以及門諾基金會籌建綜合服務中心之用。

李宗盛特別感慨偏鄉的需要如此急迫，也十分肯定年輕一輩的醫護人員、社福人員願意回家鄉奉獻的心意，他說：「我們都會老，希望大家抱持同理心善待長輩，讓愛繼續隨車輪轉動、擴散……」

(旺報)