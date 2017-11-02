俄將開發Su-34戰鬥轟炸機單座型

2017年11月02日 18:19 中時電子報 江飛宇

塔斯社報導，俄羅斯Su-34戰鬥機轟炸機可能會出現單座的延伸型，這項消息是俄國空軍前司令，現任安全委員會主席維克托．布達夫Viktor Bondarev)透露的。

布達夫說，Su-34表現得很優異，相當好操作，不過應該可以更簡化駕駛艙，成為單人型式，以Su-34為基礎，利用相同的引擎，製造新式的攻擊機。消息人士稱， 2018年就會開始啟動這個攻擊機的實驗工作。

目前Su-34在俄羅斯空軍有150~200架，它可以攜帶9噸的對地武裝，航程達到1500公里遠。

Su-34的內部座艙，2名飛行員併肩而座，可以協助對方操作。(圖/網路)

稍微思考他的建議，其實頗為奇特，因為Su-34是蘇愷(Sukhoi)設計局在1990年以Su-27側衛式戰機(Flanker)為基礎所開發的延伸型，Su-27的延伸型很多，被稱為側衛家族。其中Su-30、Su-34屬於側衛家族之當中的戰鬥轟炸機，兩者都是雙座，差別在於Su-30是縱列雙座，而Su-34是併列雙座。其中Su-30保留較多的空戰性能，與美國的F-15E定位類似，而Su-34則更重視對地轟炸性能，也是為了達成長程飛行要求，才會採取獨特的併列雙座，這種安排使飛行員併肩而座，可以幫忙操縱隊友的儀表，而且它在收納登機梯的空間，可以讓飛行員在那裡稍微伸一伸腿，以舒緩長期座姿的疲勞。若是要改成單座型，它是什麼定位?與最新的Su-35多功能單座戰機有什麼差別?

除了對Su-34發表看法，布達夫也相當肯定另一種對地攻擊機Su-25蛙足式，布達夫說，Su-25已經升級到了Su-25SM3，具有非常可靠的機身和先進航電，它的簡易修復潛力也非常不錯，可以持續再服役10-15年。

(中時電子報)