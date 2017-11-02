新光三越台北天母店周年慶 滿百萬送iPhone 8

2017年11月02日 18:08 中時 郭家崴

新光三越台北天母店周慶期間，貴賓卡友當日累滿15萬元送Panasonic國際牌頂級奈米負離子吹風機EH-NA98。（張鎧乙攝）

報導郭家崴

新光三越台北天母店13周年慶9日至26日登場，獨家推出貴賓卡友當日當店全館滿5000元，可抽1萬3800元中華航空日本大阪單人經濟艙來回機票，一次抽3名；且首次有全館高單滿額送超夯神器吸引主顧、貴客，並祭出10年來最優的化妝品區滿2000送200，吸引不少年輕新客，整檔目標業績4.95億元，可較去年增1％。

此外，依照天母消費者重視生活品質的特性，也首次針對貴賓卡友推全館獨家滿額贈，當日累滿15萬元送Panasonic國際牌頂級奈米負離子吹風機EH-NA98；滿30萬元送Panasonic國際牌8公升除溼機；滿50萬元送LG空氣清淨機；滿100萬元送iPhone 8 64G。

全年業績占比中，化妝品占30％、餐飲20至25％、家用10％，周慶期間業績表現佳的商品力也同步強化，化妝品特惠組備有1.8萬組45折起，周慶滿2000送200；家用中，熱銷的55吋及65吋OLED大電視，在已開打的台北南西店、台中中港店和台北信義新天地等店整體銷量成長3成，台北天母店看好換機潮，祭出限定機種買一送一，預估周慶有望成長突破50%以上。

此外，觀察天母街邊家具店多，也獨家引進年輕優質平價時尚家具品牌「城市家居」、Nino兒童家具，FLEXA兒童家具則店櫃坪數翻倍擴大；且看好床墊也是本次周慶重點夯品，預估業績可成長20%以上。

另，有號稱天母最齊全的名品專區，總計推出超過百克拉以上的百件鑽石、珠寶，總值超過3000萬元；今年新進駐的[i]Store專門店，iPhone 8推出至今賣數百支，預料iPhone X明開賣，周慶銷量也順勢看好。首7日貴賓卡友獨享名品單櫃、大家電區、法雅客+[i]Store滿萬送千。

(中時)