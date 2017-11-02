不斷更新》中職台灣大賽G4 林泓育開轟 桃猿2：1領先

2017年11月02日 18:16 中時電子報 蔡銘仁 、 周鎮宇

林泓育2上轟出陽春炮，助猿隊開啟2分攻勢。(中央社)

(20:02更新)台灣大賽前3場結束，Lamigo桃猿拿下3勝聽牌，今(2日)第四戰成為他們的封王戰，在自家台中洲際棒球場比賽的中信兄弟，不想讓猿隊拋下彩帶，推出首戰讓猿隊吃足苦頭的洋投伍鐸上陣，不過猿隊2上靠林泓育開轟領軍，單局攻得2分，5局結束2比1領先中信。

猿隊首戰落敗後，接下來第二和第三戰火力大爆發，皆以10分的分差勝出，率先取得第3勝。相較近2戰，猿隊首戰被伍鐸壓制，前7局只得到3分，讓中信斬獲台灣大賽第1勝；如今他們經3場比賽，打擊幾乎是暖機完畢，更有機會能攻破伍鐸的防線。

此役猿隊雖首局未有建樹，不過2上林泓育一上場，就從伍鐸手中轟出左外野陽春炮；隨後靠陳俊秀和郭嚴文連2安，猿隊攻占一三壘，接著林承飛再敲高飛犧牲打，助猿隊再添第2分。中信則也在2下突破猿隊先發王溢正攻勢，靠張志豪陽春炮追回1分。

從第3局開始雙方投手都回穩，伍鐸在第3局連飆3K，第4局雖被攻佔得點圈，但也成功化解失分危機，第5局再飆2K投出3上3下，而王溢正也展現三振功力，在第3局也接連以三振解決打者，4、5兩局也僅讓中信打者靠著1次保送上到壘包。

(中時電子報)