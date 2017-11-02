埔里青創學習共工基地R立方成立

暨南國際大學在永樂園青年旅館成立Ｒ立方學堂，將朝向見學、青創基地模式來經營。（廖肇祥攝）

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暨南國際大學在永樂園青年旅館成立Ｒ立方學堂，圖為在地青年解說工作室設計的手工書。（廖肇祥攝）
暨南國際大學在永樂園青年旅館成立Ｒ立方學堂，通識教育中心主任陳彥錚說明命名的由來。（廖肇祥攝）

國立暨南國際大學為實踐大學社會責任，在埔里鎮永樂園青年旅館，成立了Ｒ立方學堂，11月2日正式開幕，未來提供課程、工作坊、讀書會、講座等活動，讓師生融入地方共同學習成長，一同關心在地城鄉發展。

通識教育中心主任陳彥錚解釋，Ｒ立方的概念係以培養青年留鄉、返鄉的創發（Return for Rural Re-creation）能力為目的，學堂提供大學生社會參與及行動的學習場域，埔里返、留鄉青年則可運用其為創新創業的共同工作空間（co-working space），邀請國內外不同領域的達人針對「鄉鎮社會創新」開講，也歡迎社區申請使用舉辦各類鄰里聯誼活動。

暨大副校長江大樹表示，Ｒ立方學堂是暨大第一個校外學習據點，由通識中心與永樂園青年旅館共同合作，未來此據點將打破「大學邊界」，讓不同議題在此交流，促使暨大師生、埔里鄉親及在地青年間有更多的對話，創造與地方共學、共工的學習基地。

目前Ｒ立方學堂裡已有湘紜設計工作室進駐，洪湘紜原是暨大學生，他在空間裡隔出風格獨具的小辦公室，以插畫設計、平面設計、手工藝繪畫教學作為創業內容，另有璞拉蕾手作烘焙坊的曾子郡、R立方學堂駐點咖啡師石祥詠進駐。空間建築師許學禮表示，埔里的巷弄就像是人的神經血管末稍，Ｒ立方這樣的青創共工學習空間，就像是針灸，透過點的活化，說不定能讓巷弄活絡起來，翻轉埔里沈悶的現狀。

(中時)

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