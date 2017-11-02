暨大附中綠光農場獲全國最高標竿獎

2017年11月02日 18:31 中時 廖肇祥

國立暨大附中設計農業知識桌遊，再次獲得「Best Education-KDP 2017全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎。（圖／暨大附中提供）

國立暨大附中再次獲得「Best Education-KDP 2017全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎」的肯定，今年全國有200多件作品參賽，暨大附中以三門課程參賽獲得佳績，分別為「賽恩斯的綠光農場」、「六頂思考帽下的創造力實踐」、「就決定是你了！從Pokemon漫談字源與生源」，其中在「學校經營創新類─校園營造與資源運用」組別中脫穎而出，「賽恩斯的綠光農場」方案更獲頒該組唯一的「標竿獎」。

團隊成員駱奕帆老師持續爭取科技部高瞻計畫及國立暨南國際大學特色大學試辦計畫等支援，推動一系列極具在地特色的科學、創意課程模組，如「埔里?科學誌」的環境議題、水資源科學桌遊課程模組、天然果膠的萃取與應用課程模組及友善農場科學桌遊課程模組等，再搭配使用研究紀錄簿，學生學習、研究與創意能夠完整記錄。

參加同學表示，課程設計讓他們可以提前體驗大學研究生的生活，十分新鮮！同時了解到如何設計實驗與數據統整，再運用「大膽假設，小心求證」實驗精神，注入大量熱情，社區型高中同學也能看到不一樣的天空。

暨大附中校長張正彥表示，感謝持續努力耕耘與經營的師長們，今年由教務主任劉明湟、駱奕帆、蕭又嘉、郭珮綺及楊人翰等老師參賽，獲頒「標竿獎」，符應學校科學、科技、創意、創新的精神，師生用創意把科學變好玩，用創新把學科變簡單，讓同學們更具競爭力。

(中時)