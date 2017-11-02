推一例一休、年改有「重大功績」 考委建議報記2大功

2017年11月02日 18:46 中時 曾薏蘋

一例一休及年金改革等修法為「重大功績」？銓敘部今天在考試院會報告公務人員考績法施行細則一次記二大功專案考績案件審定結果。據了解，會中有考試委員建議，承辦大型活動或政策修法有「重大功績」，如承辦世大運、一例一休及年金改革等修法，主管機關都可以呈報審核。

不過，一例一休政策已確定「重修」，且在考試院公務人員面前提推動「年金改革」是「重大功績」，讓與會者不知如何應對。

審核通過最多的為警察，其中光是警察機關執行103年九合一選舉治安維護、查察賄選及防制暴力專案等工作，核計一次記二大功專案考績人數就有73人。

依照公務人員考績法，一次記二大功者，晉本俸一級，並給予一個月俸總額的獎金，同一年度連續兩次二大功者，可給二個月的月俸總額，銓敘部官員指出，若薦任官同年度兩次被記二大功，可以一口氣領20萬元，因此每年公務主管機關向銓敘部呈報審核的名單堆積如山。

因此，有鑑於各主管機關或授權之所屬機關核定公務人員一次記二大功專案考績寬嚴不一及浮濫，103年通過實施從嚴認定，103年到106年，各機關辦理一次記二大功專案考績人次已大幅減少，從規則修正前3年695人次，下降到230人次，明顯減少6成7。

這次審核通過的承辦公務員，包括105年爆發黑心油事件，查獲彰化黑心油工廠、復興航空空難，新北市及台北市消防局，就有8人獲記二大功。

由於這次審查，尚有許社會重大注目事件、案件如世大運、陳抗維安等尚未呈報，因此據了解，今天考試院會中，有考試委員建議，若符合察舉嚴重不法、消弭重大意外、業務革新等敘獎條件，應該呈報上來，而政策修法有「重大功績」，一例一休及年金改革等修法，主管機關都可以呈報審核。

(中時)