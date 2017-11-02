身障聖火傳遞 游泳身障兒誓言要奪2金

2017年11月02日 18:29 中時 蔡依珍

第11屆全國心智障礙者親子運動大會，2日聖火傳遞到桃園。（蔡依珍攝）

曾在上屆比賽中拿下1金1銀的自閉兒李念庭，誓言今年要奪2金。（蔡依珍攝）

第11屆全國心智障礙者親子運動大會，2日聖火傳遞到桃園，曾在上屆比賽中拿下1金1銀的多重障礙兒李念庭，誓言今年要奪2金、再創佳績，市長鄭文燦說，桃園領有身障手冊市民約8萬人，會持續建構身障者友善環境，也希望桃園參賽團42人能在運動會中感受友誼、贏得健康。

體育局副局長房瑞文說，全國心智障礙者親子運動大會每2年舉辦一次，是國內唯一專屬心智障礙者的全國性賽事，今年已邁入第11屆，將於11月11及12日在屏東大學林森校區舉行。自10月30日起在全國24縣市傳遞聖火，昨下午抵達桃園市政府，鄭文燦代表接棒，傳給桃園市智障者家長協會理事長游秋明和選手李念庭，隨後前往新竹縣，讓生命之火持續發光發熱。

游秋明說，這個運動大會以趣味、歡樂為主，因此有秩序獎、報到第一名獎等「巧立名目」的獎項，鼓勵大家參加，桃園過去曾拿下5項總冠軍，今年也將派出一遊覽車共42人南下參賽，透過活動鼓勵身障孩子走出戶外、多接觸社會和人群。

26歲的李念庭是桃園唯一的游泳選手，李母說兒子直到快2歲才會叫媽媽，但檢查喉嚨、舌頭都沒有異狀，卻一直只會發單音、單詞，直到小三學業嚴重落後深入檢查，才確診為智能不足、自閉等多重障礙，小六領取重度身障手冊。

李母感嘆早期早療不發達，錯過黃金治療期，但一直沒有放棄醫療，帶他學游泳，花了大筆錢卻總是學不會，「但他們很奇妙，只要找到鑰匙就能學很快！」2年多前見他邊玩邊喝泳池的水卻講不聽，從泳池把他撈起、飆淚唸他，李念庭感受到母親的情緒說：「那你摸我一下我就上來！」就這樣學會換氣，學會不久參加2015年的全國心智障礙者親子運動大會，在浮板和蛙式項目各拿下1金1銀，如今已能游超過600公尺，今年誓言要超越上屆佳績，更上層樓。

(中時)