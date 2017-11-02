李宗盛號召為愛而騎 為東部老人照護中心募款

2017年11月02日 19:11 中時 許家寧

音樂製作人李宗盛（右二）率歌手張震嶽（右一）、石頭（左一）、黃品源（左二）再度為愛而騎，並捐贈簽名車衣義賣，為門諾籌建東部長照中心募款。（許家寧攝）

李宗盛道出陪伴母親老化的心路歷程，就是陪伴跟她一起變老。（許家寧攝）

李宗盛（右起）、張震嶽、黃品源及石頭，騎單車為門諾募款，致贈簽名車衣義賣。（許家寧攝）

藝人黃品源（左二），陪伴長者開心合唱榕樹下等曲。（許家寧攝）

音樂教父李宗盛事隔三年，再度號召張震嶽、黃品源、五月天石頭，從台東騎到花蓮，替門諾籌建東部老人長期照護的綜合服務中心募款，李宗盛等人笑說，「我們都會老！」同樣的路再騎一次，深刻體驗到身體衰老變化，他們也致贈六件簽名車衣給門諾義賣，以行動關懷東部長者，

為幫助花蓮門諾醫院老人長期照顧基金、籌建老人綜合服務中心，李宗盛等人重拾三年前「為愛而騎」的花東騎行，31號起再度從台東鹿野出發一路向北，2日中午完成100公里旅程，來到花蓮壽豐鄉門諾護理之家，和「老朋友」噓寒問暖，並餵食稀飯給長輩吃。

李宗盛一面替老人按摩「抓龍」，笑說現在最開心的是每天幫媽媽捏腳，他有感而發說，人衰老、失智是正常生命循環現象，像是母親常常沒多久就問他住幾樓，這時候不要覺得不耐煩，只要想起媽媽以前牽你的手、替你換尿布，現在換我們照顧他們。

從小由阿嬤帶大的「石頭」石錦航，反省年輕時種種叛逆行為讓奶奶難過，現在看奶奶必須用助行器走路，看著衰老就在身旁發生，特別感觸良多；花蓮月眉長大的張震嶽表示，近年回到故鄉有著強烈歸屬感，希望幫助故鄉孤獨老人家有一個歸屬。

黃品源表示，和三年前比起來，這趟旅程明顯感受身體衰老，尤其有一段15度的髮夾彎陡坡，只能下車牽上去，過程中他想到對父母盡孝了沒？他認為每個人都有親人長輩，未來也會成為老人，趁還有能力時，可以陪伴親人、關懷更多老人一起老。

舊地重遊，一行人致贈各6件簽名珍貴車衣作為義賣，李宗盛感慨偏鄉老人的需求如此急迫，也肯定原鄉的年輕醫護、社福人員願意回家鄉奉獻，他說，「我們都會老」，世事無常但愛是永恆，希望大家抱持同理心善待長輩，讓愛繼續隨車輪轉動、擴散。

(中時)