越南旅行團抵台 兩人感染登革熱

2017.11.02 高雄市 ▲越南團到台灣旅遊，發現兩人感染登革熱，1日抵高雄，衛生局防疫人員立即上遊覽車進行防疫工作。（呂素麗翻攝 ）

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2017.11.02 高雄市 ▲越南團到台灣旅遊，發現兩人感染登革熱，1日抵高雄，衛生局防疫人員為每位團員量體溫。（呂素麗翻攝）
2017.11.02 高雄市 ▲越南團到台灣旅遊，發現兩人感染登革熱，1日抵高雄，衛生局防疫人員幫團員噴防蚊液。（呂素麗翻攝）

一團有65人的越南旅行團上月31日由台中國際機場入境，在機場檢測發現兩名團員出現發燒等疑似登革熱症狀，該團11月1日至2日到高雄旅遊，兩人確診感染登革熱，高雄市衛生局接獲台中市衛生局轉介，立即接手防疫，兩人直到2日離開高雄，都沒有讓他們進入社區；其中1人因很不舒服，2日已提早搭機返回越南。

高市衛生局表示，該旅行團境外移入登革熱病例，個案分別是40多歲越南籍女團員及男性領隊，兩人均有發燒症狀，經機場登革熱快篩，確診感染登革熱。

疾病管制處長潘炤穎說，高市對境外個案採高規格防疫，為防堵境外確診個案引發社區感染風險，該團11月1日午間抵達高雄後，高市衛生單位立即提供防蚊衛教與防蚊液等健康關懷、晚間入住飯店再次進行全團體溫監測及鼓勵採血送驗，並於11月2日進行入住飯店周圍病媒蚊密度調查。

潘炤穎說，第1個感染的女團員，直接送民生醫院隔離，因發燒、頭痛、骨頭酸痛，人不舒服，2日一早已由小港機場搭機返回越南；而領隊症狀不明顯，表示自己「沒有不舒服」，堅持繼續未完成行程，2日早上已帶領其他團員離開高雄，繼續中、北部旅遊，兩人在高雄都沒有進入社區，另其餘團員目前皆無發燒及疑似症狀，該團預計11月4日離境回越南。

(中時)

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