小時候從轉播看冠軍賽 嚴宏鈞：沒想過有機會打

嚴宏鈞成為猿隊台灣大賽主戰捕手，他直言從沒想過能打冠軍賽。(中央社)

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中時電子報

Lamigo桃猿如今台灣大賽3勝聽牌，今(2日)第四戰若再擊敗中信兄弟，將奪得隊史第五座總冠軍，這也將會是菜鳥捕手嚴宏鈞首次感受封王時刻，他說，過往自己多是從轉播看冠軍戰，「以前很愛看冠軍戰，覺得球員們個個拚勁十足，但從沒想過自己能打！」

嚴宏鈞2015年選秀第11指名加盟猿隊，不過前兩年沒上一軍，這個名字鮮少人知。不過他的努力，教練團都看在眼裡，今年他5月首度登錄一軍，接著7月28日生涯首度先發就拿下MVP，在球隊重要性漸增；如今被帶進台灣大賽的他，更扛下猿隊4戰中的3場先發。

「從沒想過能打冠軍戰！」嚴宏鈞說，過往自己愛看冠軍戰，不過都是看電視，小時候只在2011年MLB全明星台灣賽跟今年亞錦賽時，有進到球場看球，過往沒想像過若能打冠軍賽，會是什麼樣子。如今他站上這個舞台，他認為比賽張力，跟例行賽真的很不一樣。

嚴宏鈞成為冠軍賽主戰捕手，身為場上指揮官，也肩負領導投手的責任。他表示，冠軍賽跟例行賽張力不同，配球也有些改變，比較不會多做閃躲，而是讓盡可能讓投手投最有自信的球，「更積極進攻好球帶，該抓的就抓下來！」今天猿隊封王戰，他也扛起先發捕手重任。

嚴宏鈞從沒沒無聞變成主戰，他很感謝教練能相信他，「今年季初自己沒特別設定目標，剛好就遇到球隊捕手出狀況，也很謝謝教練對我有信心。」現在猿隊有希望拋下彩帶，這也將是嚴宏鈞首次在現場感受封王氛圍，不過他平常心以對，「不管輸贏，就當做是1場比賽。」

(中時電子報)

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