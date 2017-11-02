戴謙獲頒日本工學院大學榮譽博士學位

南臺科技大學校長戴謙獲日本工學院大學頒授榮譽博士。(南臺科大提供)

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南臺科技大學校長戴謙獲日本工學院大學頒授榮譽博士，遠赴日本參加該校130週年校慶，由佐藤光史校長親自頒發榮譽博士學位證書，成為該校繼2010年諾貝爾化學獎得主根岸英一之後，第2位榮譽博士，實屬難得。

這項榮譽博士殊榮，除了表彰戴校長在農業與生命科學領域之卓越研究成就外，更推崇戴校長積極推動兩校國際交流與提升該校國際評價的具體貢獻。

戴謙致詞表示，非常感謝日本工學院大學頒予榮譽博士學位，該校一直是南臺科大重要學術合作夥伴，未來，將持續深化推動兩校創新國際合作計畫，提升兩校國際聲望。

南臺科技大學與日本工學院大學於2002年簽署學術交流與學生交換合作協定，戴謙自2007年擔任校長以來，透過持續性舉辦及參加跨國先端科技國際研討會(International Symposium on Advanced Technology, ISAT)，強化與日本工學院大學、越南峴港百科大學3校學術合作與交流，厚實3校研發量能。

戴謙此次受邀擔任ISAT 16國際研討會主講人，主題為「台灣生技產業發展與展望」，分享臺灣生技產業現況與未來趨勢，獲現場觀眾熱烈迴響。南臺科大亦有7位老師及18位學生前往參加，共襄盛舉，成功推動國際交流成果。

工學院大學校長佐藤光史表示，戴謙校長期推動兩校學者以及學生間之互動交流，全力協助兩校國際化發展。充分具備學術上優秀事蹟，且擁有卓越領導能力，並致力於推廣跨校之實質交流，因而決定授予榮譽博士學位。

(中時)

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