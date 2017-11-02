冷淡女友見帥哥脫衣還給電話 男友慘戴綠帽崩潰痛哭

看到平常冷淡的女友卻用著熱情的態度對帥哥，讓男友相當不可置信 (圖／影片截圖)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
帥哥走後，可以看見女友非常高興，還望著帥哥的背影無法自拔，讓男友崩潰 (圖／影片截圖)

如果自己的另一伴態度丕變，熱情不再，當然會讓人擔心不已。國外一名男子因此與知名YouTuber合作，打算測試女友，沒想到結果讓自己崩潰了。

男子對工作人員說，女友彷彿變了個人，在床上興趣缺缺，還自己跑去把頭髮剪短，什麼事情都不再跟他商量。但儘管如此男子依舊表示想與女友結婚「她是我的靈魂伴侶」。

測試開始，男子先跟女友約好要碰面，接著就由工作人員假扮的帥哥前去搭訕女友，沒想到平常冷淡的女友看到帥哥後變了個人似的，相當熱情招呼，還立刻脫下了外套，興奮的心情完全無法掩飾。

帥哥開口問：「妳在等男友嗎？」

女子立刻說謊：「不是」

帥哥又問：「那妳有男友嗎？」

女子：「哦，我有，但這是段開放式的感情，所以沒關係」

接著女子又忍不住摸了帥哥的肌肉，興奮說「好硬」，當帥哥要求交換電話時，女子更是二話不說就答應了，還說：「我很欣賞積極的男人，你非常主動又熱情，我喜歡這樣」。

男友看到這邊已經看不下去，站起身來崩潰痛哭，直說：「我剛邂逅她時，她明明還很純情」。事後假裝不知情，謊稱要給女友驚喜，帶女友來看這段影片。女友看到後似乎是惱羞成怒，打了男友一個巴掌後就立刻閃人，留下錯愕的男友與工作人員。

網友評論兩極，有人認為藉此看清另一伴是好事，但也有人認為不合就分手，不應該這樣報復，給另一伴難堪，引起熱烈討論。

(中時電子報)

影音來源：YouTube/To Catch a Cheater

文章來源：To Catch a Cheater

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