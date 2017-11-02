暨大美麗校園 成遊客參訪賞景的焦點大學

▲國立暨南國際大學晨曦中的校園美景。（楊樹煌翻攝）

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▲暨南大學的「無人載具」如何應用，成為彰化女中師生參訪極為矚目的焦點之一。（楊樹煌攝）
▲彰女學生參觀土木系普物實驗室，由助教帶領學生實際操作實驗器材。（楊樹煌攝）
▲暨南大學每當櫻花盛開季節，總是成為最知名賞櫻勝地，並在櫻花林感受「櫻緣暨會」，享受櫻花樹下的品茗之樂。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學位於山明水秀的台灣地理中心──南投埔里，150公頃的校地，四周山巒疊翠，自然生態環境優美，尤其櫻花林在櫻花盛開季節，並成中部地區最重要賞櫻勝地，加上該校綠建築，讓暨大擁有「全國最美麗的綠色大學」之譽；暨大因而成為各校校外教學及遊客參訪賞景的焦點。

暨南大學於民國84年在埔里設校後，因為校地面積廣闊，綠油油的校園美景，令人心曠神怡，校內並有大型溫水泳池，還有SPA‧烤箱等設施，已成埔里鎮民主要休閒、運動、散步、漫跑、騎腳踏車及游泳健身的最佳去處。

尤其該校近年來致力綠美化，更讓校園環境更加優美、美麗壯觀，有如世外桃源，平時都會吸引大批遊客前往賞景，連全國各級學校，包括中小學、高中大學院校都選定暨南大學為主要校外教學、參訪之地。

來自國立彰化女中的教職員及近600位學生，日前在校長鄭耀忠帶領下，前往暨大參訪，並至各系所的特色教室及實驗室參觀，暨大教務處招生組及親善大使團全程進行接待。

彰女師生一行抵達美麗壯闊校園後，學生們無不發出驚嘆，因為百餘公頃，如同風景區般的大草原，讓學生們都感到不可思議，而且方形劇場及圓形劇場建設極為特別；詩情畫意的櫻花林、雄偉的圖書館和隨處可見的裝置藝術，更讓彰女同學們引發對大學生活的憧憬和嚮往。

在參訪教學設備中，不少同學們也指出，在高中沒有見過那麼多實驗器具和完整的設備，讓他們都大開眼界，且收穫豐富，這也是各級學校喜愛選定暨大為校外教學的主要目的；另校園美麗環境和櫻花林美景，則是遊客一飽眼福的重點賞櫻勝地。

(中時)

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