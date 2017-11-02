廖國棟表態吹皺一池春水 國民黨團：一定要團結

2017年11月02日 19:06 中時 黃力勉

立委廖國棟表態參選台東縣長，吹皺一池春水。（黃力勉攝）

台東縣議會2日舉辦定期會開議，隨後國民黨籍議員舉辦黨團會議，對於立委廖國棟有意參選縣長，議員們也紛陳希望黨可以團結，協調出一個人選，黨沒有分裂的本錢。縣黨部主委、議員吳秀華表示，黨員願意承擔是好事，之後將針對人選進行協調。

台東縣長黃健庭任期即將期滿，議長饒慶鈴早在2年前就表態要參選縣長，在許多場合都能看到饒慶鈴現身，參與地方活動，運作縣長選舉十分積極。

不過出身台東的立委廖國棟日前透過媒體表示，因為地方勸進聲不斷，因此他也在評估參選縣長的可能性，廖國棟是否參選成為台東地方政壇的熱門話題，也吹皺一池春水。

2日台東縣議會舉辦定期會開幕，隨後國民黨議員的黨團會議中，議員們對於有2人要參選縣長也紛紛表達意見，多數議員都強調黨要團結、不能分裂，只能有一人參選縣長！

吳秀華表示，之前黨中央曾詢問台東的縣長參選人選，她曾向黨中央表示僅有議長饒慶鈴表態，不過廖國棟表態後，將會與廖會面，了解參選意願。

她強調，有人願意承擔縣長的選舉是好事，黨部都樂觀其成，之後將會進行協調程序，希望能取得饒與廖的共識，如果協調不成才會走到初選程序。

民進黨在10月中召開選對會，會中達成徵召立委劉櫂豪參選台東縣長，劉櫂豪已經連續4次參選台東縣長，基層實力穩固，讓國民黨團嚴陣以待，議員們、基層黨員無不期盼國民黨在氣勢低迷之際，一定要團結保住台東縣長席次。

(中時)