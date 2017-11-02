廖國棟表態吹皺一池春水 國民黨團：一定要團結

台東縣議長饒慶鈴，表態參選台東縣長已久。（黃力勉攝）

友善列印
中時
立委廖國棟表態參選台東縣長，吹皺一池春水。（黃力勉攝）

台東縣議會2日舉辦定期會開議，隨後國民黨籍議員舉辦黨團會議，對於立委廖國棟有意參選縣長，議員們也紛陳希望黨可以團結，協調出一個人選，黨沒有分裂的本錢。縣黨部主委、議員吳秀華表示，黨員願意承擔是好事，之後將針對人選進行協調。

台東縣長黃健庭任期即將期滿，議長饒慶鈴早在2年前就表態要參選縣長，在許多場合都能看到饒慶鈴現身，參與地方活動，運作縣長選舉十分積極。

不過出身台東的立委廖國棟日前透過媒體表示，因為地方勸進聲不斷，因此他也在評估參選縣長的可能性，廖國棟是否參選成為台東地方政壇的熱門話題，也吹皺一池春水。

2日台東縣議會舉辦定期會開幕，隨後國民黨議員的黨團會議中，議員們對於有2人要參選縣長也紛紛表達意見，多數議員都強調黨要團結、不能分裂，只能有一人參選縣長！

吳秀華表示，之前黨中央曾詢問台東的縣長參選人選，她曾向黨中央表示僅有議長饒慶鈴表態，不過廖國棟表態後，將會與廖會面，了解參選意願。

她強調，有人願意承擔縣長的選舉是好事，黨部都樂觀其成，之後將會進行協調程序，希望能取得饒與廖的共識，如果協調不成才會走到初選程序。

民進黨在10月中召開選對會，會中達成徵召立委劉櫂豪參選台東縣長，劉櫂豪已經連續4次參選台東縣長，基層實力穩固，讓國民黨團嚴陣以待，議員們、基層黨員無不期盼國民黨在氣勢低迷之際，一定要團結保住台東縣長席次。

(中時)

大悲無言！鍾孔炤批勞動部修法靠… 馬施壓獵雷艦？ 施俊吉：行政調…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。