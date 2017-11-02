慈總推動「續食」，設立食物銀行

2017年11月02日 19:02 中時 呂素麗

高雄市慈善團體聯合總會與家樂福合作，設立「阿福食物銀行」，推動續食的慈總副理事長江慶隆介紹家樂福捐贈的醜蔬果。（呂素麗攝）

高雄市慈善團體聯合總會與家樂福合作，設立「阿福食物銀行」，2日開幕，家樂福捐贈的賣相不佳蔬果經整理後再捐助弱勢家庭。（呂素麗攝）

樹德科技大學餐旅系助理教授林宥君（左五）帶領學生2日利用「阿福食物銀行」現有蔬果及食材煮出多道好吃料理 。（呂素麗攝）

台灣1年浪費3.6萬噸食物，家樂福與高雄市慈善團體聯合總會合作推動「惜食．續食」，2日開幕設立「阿福食物銀行」，將營養、新鮮不打折的賣相不佳醜蔬果整理後，再提供給弱勢家庭，讓食物發揮最大效用，嘉惠更多人。

「阿福食物銀行」位於三民區灣復街，距離家樂福鼎山店不遠，為大樓的1、2樓，貨架有蔬果、罐頭等乾貨，大力推動續食的慈總副理事長江慶隆說，國外如法國、德國推動「惜食教育、續食課程」，從小教小朋友如何惜物，讓可用食材捐給有需要的人，依舊可以做出營養美味的料理。

家樂福基金會執行長吳柏毅說，全台有100家家樂福，賣場有些因標籤沾汙或外包裝碰撞凹陷的罐頭、乾貨等，也有不少賣相不佳的蔬果，這些食材只是外貌不起眼，卻不影響它的營養，更是可以食用，但因沒人買，以前大約每月要丟棄約1萬公斤這類食材，現在家樂福與全台56家食物銀行合作，將這些可食用食材捐贈給食物銀行，再轉贈給弱勢家庭。

慈總理事長黃國良表示，由家樂福或農友、菜市場攤商捐贈的蔬果，經志工整理後，再捐給經濟弱勢家庭，也歡迎沒工作的婦女來當志工，累積點數換食物。

「阿福食物銀行」由家樂福補助200多萬元硬體設備，除貨架上的食材外，2樓也設有惜食教育體驗課程，可以預約讓學校、團體來上課，製作料理，樹德科技大學餐旅系助理教授林宥君就帶領多名學生烹煮香噴噴料理。

(中時)