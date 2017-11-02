一起來定義台南 台南文化關鍵詞票選起跑

2017年11月02日 18:56 中時 曹婷婷

說到台南，您想到什麼？台南市文化局首度舉辦「台南文化關鍵詞」徵選活動，初複審評選出7組關鍵詞，分別是赤崁樓、擔仔麵、安平古堡、民生綠園、古都府城、台南運河、台江內海，將從6日起至12月5日於文化局網站進行票選，邀民眾一起來定義文化首都。

「台南文化關鍵詞」徵選活動已於9月30日截止收件，共收得60件投稿，文化局表示，因是初次辦理，民眾多數投稿推薦詞以描繪台南古蹟景點、美食及地貌為主，雖然參加者有為推薦詞進行說明，然或未盡完整，未來，文化局將會邀集專家學者對最後投票獲選的台南文化關鍵詞，進行審議及撰寫完整意涵，讓更多國人認識台南文化特色。

文化局說明，由於本次推薦詞條類別不限，包括歷史、哲學、文學、宗教、社會、科學、語言、藝術、政治、意識形態、民俗風情、生活態度習慣等，都能提出，因此，也有部分推薦詞為投稿者自創詞彙，雖然缺乏通用代表性而無法入選，但饒富趣味及創意，部分也具有台南重要文化元素的含金量。

文化局指出，除了本次以美食地標為主的候選關鍵詞，台南深層文化仍有待投稿者繼續挖掘，期盼本次活動能拋磚引玉，讓市民及國人一起來思考及討論臺南文化的內涵特色，思索台南文化遺產中難得的生活哲學與智慧。

7件候選詞組獲前3名者各可得3000元、1000元、500元圖書禮券及感謝狀，參加網路投票，所選的關鍵詞如獲選為前3名，亦可參加公開抽獎，10名中獎者可獲贈精美紀念品，相關活動辦法請至文化局網站查詢，歡迎市民朋友及全國民眾一起來找出文化首都的最佳關鍵詞！

(中時)